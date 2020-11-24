Terim: Yerde yatan oyuncu istemiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Türk futbolunda düşen kalkmıyor. Diğer ligleri seyrediyoruz, neredeyse oyun durmuyor, kimse yatmıyor, kimse kafasına darbe geldiğinde belini tutmuyor” diye tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmalarından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ligin geleceğini nasıl etkileyeceğine yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:"Şu anda 30 kişilik bir kadro içinde 14 kişi olduğu zaman maçın ertelenmesi söz konusu. 4-5 maç sonra devreye giriyoruz. İkinci yarı için 14'ün altına düşülürse, hükmen mağlubiyet gibi şeyler söz konusu. Sezon sonu Avrupa Şampiyonası olmasından dolayı lokal federasyonların maçlarını belli bir sürede bitirmesi gerekiyor. Lig 42 hafta sürüyor. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonunun fazla vakti yok. Bu lanet hastalığın nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. Federasyonun sezon başında alması gereken bir karar vardı. O da futbolun kesintiye uğraması ihtimaline karşı yapılması gerekenler. 'Eğer böyle bir şey olursa ben ligi devam ettirmem, ligi bu sıralamayla kabul ederim, beyaz lig ilan ederim' gibi. Bunun kararının verilmesi lazım." Fatih Terim, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak baktığımızda Türk futbolunda düşen kalkmıyor. Diğer ligleri seyrediyoruz, neredeyse oyun durmuyor, kimse yatmıyor, kimse kafasına darbe geldiğinde belini tutmuyor, kimse ayağına darbe gelirse kaşını göstermiyor. Oyuncularıma her zaman 'Yatan oyuncu istemiyorum, yalandan bağıran oyuncu istemiyorum, oynayın.' diyorum. Zaman zaman ağır hareket edilmesini anlayışla karşılayabilirim ama buna müsaade etmeyecek olan ben değilim, hakemdir. 3 dakikadan fazla golden sonraki VAR'ın var, 10 oyuncu değişmiş... Bunun için seminer de yapıldı. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum ve bunu devamlı dile getiriyorum. Hakem sayısı zaman zaman 7 oluyor. Allah aşkına 7 kişi maçın kaç dakika uzamasına karar veremiyor mu? Bırakın oynayalım."