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29 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

TFF, profesyonel ligleri tescil etti

29 Mayıs 2021, Cumartesi 12:00
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, tüm profesyonel ligleri tescil etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tescil edildi.

Beşiktaş, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tescil edilirken, Süper Lig'de 18, 19, 20 ve 21. sıraları alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor'un da TFF 1. Lig'e düşürülmesine karar verildi.

TFF 1. Lig'de normal sezonunu ilk iki sırada bitiren Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off müsabakalarında sonucunda başarılı olan Altay'ın Süper Lig'e yükseltilmesi, ligi 16, 17 ve 18. sırada tamamlayan Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un 2. Lig'e düşürülmesi kararı alındı.

2. Lig müsabakaları sonucunda Beyaz Grubu ilk sırada tamamlayan Manisa, Kırmızı Grubu birinci bitiren Eyüpspor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükseltilmesi, Beyaz Grup'ta 17, 18 ve 19. sırayı alan Gümüşhanespor, Sancaktepe ve Hacettepe ile Kırmızı Grup'u 18, 19 ve 20. sırada bitiren Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak ve Kardemir Karabükspor'un 3. Lig'e düşürülmesi karara bağlandı.

3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grubu birinci tamamlayan Diyarbekirspor, 2. Grup'ta birinci olan Nazilli Belediyespor, 3. Grubu birinci bitiren Somaspor ile 4. Grubu birinci tamamlayan Dila Gıda Adıyaman 1954 ile gruplar arası play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Bucaspor 1928 ile Isparta 32 Spor'un 2. Lig'e yükseltilmesine, 1. Grup'ta 13, 14, 15 ve 16. sırayı alan 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Payasspor ve Manisaspor, 2. Grubu 14, 15, 16 ve 17. sırada bitiren Atlas Maden Çengelköyspor, Tekirdağspor, Tokatspor ve Yozgatspor 1959, 3. Grubu 14, 15, 16 ve 17. sırada tamamlayan Cizrespor, Gölcükspor, Arhavispor ve Yalovaspor, 4. Grup'ta 14, 15, 16 ve 17. sırayı alan Kozanspor, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor ve Muğlaspor'un Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine karar verildi.

Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda 3. Lig'e yükselecek takımların daha sonra ilan edilmesi kararı alındı.

Açıklamada 2021-2022 sezonunda Süper Lig'in 20, TFF 1. Lig'in 19, TFF 2. Lig'in 39 ve TFF 3. Lig'in 55 takımın katılımıyla oynanacağı belirtildi.

AA

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