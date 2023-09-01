Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 5 golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Trabzonspor, 2 hafta sonra kazandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Ben Ouannes, son çizgiyi inip yerden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

15. dakikada Trabzonspor golü buldu. Larsen'in soldan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasından seken top ceza sahası içindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan kale sahasına gönderdiği ortada Enis Destan yükselerek kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

28. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ceza yayı önüne gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir Ömür, arkadan atağa destek veren Bardhi'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından plase vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.

45+4. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Soldan kazanılan korner atışında Abdülkadir Ömür kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Benkovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu: 0-3.

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

55. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Fall, Rayyan Baniya'dan sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Sağ kanatta rakibine baskı yaparak topu kapan Teklic, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Abdülkadir Ömür'ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu alan Barhdi, ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurarak fileleri havalandırdı: 0-4.

80. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Bakasetas'ın hatalı pası sonrasında topu kapan Fall, sağdan atağa katılan Gomis'e pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

82. dakikada fark 5'e çıktı. Hajradinovic'in hatalı pasında sol kanatta topu kapan Fountas içeriye kat ederek ceza sahasına yüksek bir pas gönderdi. Bu pozisyonda savunmanın arkasına sarkan Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı kontrol edip ardından yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-5.

85. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Yasin Özcan'ın ceza sahasına getirdiği top sol çaprazdaki Ali Sühan Demirel'de kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda direkten dönen topu yakın mesafeden Winck tamamladı: 1-5.

Mücadele Trabzonspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karadeniz temsilcisi, 2 maç sonra kazandı

Bu skorla bordo-mavili ekip, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

Kasımpaşa ise bu sezonki ilk yenilgisini yaşarken 5 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sezona Bitexen Antalyaspor galibiyetiyle başlayan bordo-mavili takım, ikinci haftada Galatasaray'a, üçüncü haftada ise Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

Trabzonspor, iki maçlık mağlubiyet yenilgisini İstanbul'da farklı galibiyetle sonlandırdı.

Bordo-mavililer golü VAR ile buldu

Trabzonspor, müsabakanın 15. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla gol kazandı.

Edin Visca'nın sağdan ortasında Enis Destan altıpasta kafayla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR ile yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

Bardhi, 2 golle yıldızlaştı

Trabzonspor'un Makedon orta sahası Enis Bardhi, attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Mücadelenin 28 ve 64. dakikalarında attığı şık gollerle fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, farklı galibiyette ön plana çıkan oyuncu oldu.

Enis Destan'ın kafası çalışıyor

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, arka arkaya 2 hafta kafayla gol attı.

Bordo-mavili takımdaki ilk golünü geçen haftada Çaykur Rizespor müsabakasında kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinde de ağları havalandırdı.

Enis, 2 maç üst üste kafayla gol bularak hava toplarındaki etkisini gösterdi.

Karadeniz temsilcisinde üçüncü golü kaydeden Benkovic ile son golü atan Göktan ise yeni takımlarıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bjelica, ilk 11'de 4 oyuncu değiştirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ligin 3. haftasında 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Hırvat teknik adam, Kasımpaşa karşısına takımını Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Filip Benkovic, Jens Larsen, Doğucan Haspolat, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Enis Destan 11'i ile çıkardı.

Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Eren Elmalı ve Dimitrios Kourmpelis'ten sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Bjelica, Umut Bozok ile Tonio Teklic'i de yedeğe çekti.

Bjelica, bu oyuncuların yerine Abdülkadir, Doğucan, Mehmet Can ve Enis Destan'ı görevlendirdi.

Kasımpaşa ilk yenilgisini yaşadı

Sezona iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 4. haftada ilk kez yenildi.

İlk haftada MKE Ankaragücü'nü yenen Kasımpaşa, sonrasındaki haftalarda Atakaş Hatayspor ve Pendikspor ile berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, ilk mağlubiyetini farklı skorla Trabzonspor karşısında yaşadı.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve takım olarak kazandıklarını söyledi.

Deplasmanda 5 gol atarak hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini ifade eden Bjelica, "Maçın sadece ilk 10 dakikalık bölümünde sıkıntı yaşadığımızı düşünürsek, maçın kalanında zekice bir oyun ortaya koyduğumuzu, tamamıyla hak edilmiş bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Bu galibiyette öne çıkarılacak isimler var ama bu bir takım galibiyeti. Bugün herkes büyük mücadele örneği gösterdi. Aramızda olmayan birçok isim var. Eksik oyunculara rağmen böylesine bir mücadele gösterebildiği için bütün takımı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa karşısında savunmada bütünlük gösterdiklerini de söyleyen Bjelica, şöyle konuştu:

"Savunma olması gerektiği gibiydi. Hücumda da efektif olduk. Bulduğumuz 3 gol fırsatını da golle sonuçlandırdık. İkinci yarıda gelen 4. golle maçın sonucu belli olmaya başlamıştı. Maçın son anlarında kendi hatalarımızdan dolayı rakibe fırsatlar verdik. Buna çalışacağız, gereksiz pozisyonlardı. Stoper bölgesinde yüksek kalitede oyuncularımız var. Son 2 maçta Rayyan ve Benkovic'le oynadık. İkisi de önemli bir kalite gösterdiler. Denswil de bizimle beraber olmaya devam edecek. Milli arada takımımıza 4 gün izin verdik. Milli takımlara giden birçok oyuncumuz var. 21 yaş altı milli takımlara giden isimler de olacak. İlk haftayı biraz Beşiktaş maçı hazırlığı için toparlanma süreci olarak düşünüyoruz. Daha sonra da Beşiktaş maçına hazırlanacağız."

"Bugün transfer sezonunun kapandığı birçok lig olacak. Elimizdeki imkanlar artabilir"

Transfer için 3-4 oyuncu kadroya katmak istediklerinin altını çizen Bjelica, başkan ve yönetimle her gün, her saat görüştüklerini söyleyerek "En iyi ve en doğru oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Bugün transfer sezonunun kapandığı birçok lig olacak. Elimizdeki imkanlar artabilir." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor maçının ardından "Hiç kimse takımın üstünde değil. Kimse takımdan büyük değil." açıklamaları hatırlatılan Bjelika, sözlerine şöyle devam etti:

"Deplasmanda 5-1'lik bir galibiyet alınca daha iyisini beklemeniz olmaz. Ben gerçeği, düşündüğümü söyledim. Can yaksa da gerçeği söyleme taraftarıyım. Hepimiz geçiciyiz, oyuncular geçici, antrenörler geçici. Kalıcı olan Trabzonspor. Bunun içinde herkesi sayabilirsiniz. Tesiste odaları temizleyen hanımefendileri de sayabilirsiniz. Başarıyı Bjelica, başkanımız ya da kişisel olarak herhangi bir futbolcu kazanmıyor. Biz de bugün başardık diyebilirim."

82. dakikada oyuna giren Fountas'ın, kendisiyle birlikte oyuna dahil olan Göktan Gürpüz'e 82. dakikada gol attırması hakkında da konuşan Bjelika, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şekilde performans vermeye devam ettikleri sürece oynayacaklar. Bunu hak ettiklerini gösterdiler. Fountas aramıza çok yeni katıldı. Buna karşın önemli katkılar yaptığını görüyorsunuz. Göktan, 21 yaş altı oyuncusu. Çaykur Rizespor maçında elinden geleni yapmaya çalıştı, bugün de kalitesini gösterdi. Kendisi antrenmanlarda istediğimizi yapmaya çalışan ve en iyisini vermeye çalışan bir isim."

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5-1 yenildikleri Trabzonspor'un fazla etkili oynamasa da goller bulduğunu söyledi.

Maça istedikleri gibi başladıklarını anlatan Özdeş, "İlk dakikalarda oyunumuzu kabul ettirdik. İlk golden sonra oyun üstünlüğü Trabzonspor'a geçti. Daha doğru oynamaya başladılar. Rakibimiz çok fazla etkin olmasa da golü bulacak pozisyonlara girdiler. Bugünün en talihsiz olayı ilk yarının son anlarında 3. golü yememizdi. İkinci yarının başlangıcında 4. golü yiyene kadar doğru oynadık. Bir golle dönme çabamız vardı. Çok pozisyona girmesek de rakip yarı alanda oynamaya çalıştık. Dördüncü golden sonra da maç bitmişti. Trabzonspor'u kutluyorum." diye konuştu.

Kemal Özdeş, skordan bağımsız oyun disiplinini koruduklarını anlatarak, "Bugün çok fazla karşılaşmadığımız bir durum oldu ama futbolda bu var. Kalemize 6 top gelmiş, 5'i gol olmuş. Trabzonspor'un oyununu ve aldığı galibiyeti küçümsemem. Onları da kutluyorum. Bizim için önemli olan maçın sonuna kadar skordan bağımsız oyun disiplinini bırakmamak ve sonuna kadar gol kovalamaktı." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, milli maç arasına ağır bir yenilgiyle girdiklerine değinerek, "Bugün ağır bir yenilgi yaşadık. Milli maç arasında 3 gün dinleneceğiz. Sonrasında da 15 günlük süre var. Takımımızı sayısal olarak tamamlayacağız ve ligin ikinci dört maçlık periyoduna hazırlanacağız. Bunları değiştirebilecek, düzeltebilecek gücümüz var. Şimdi takımı oluşturacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özdeş, savunmada Trabzonspor'a gol bulabileceği alanlar verdiklerini vurgulayarak, "Bugün yediğimiz gol kadar ilk 3 lig maçında pozisyon vermedi ama futbolda bu var. İyi goller oldu, Trabzonspor cezayı kesti. Trabzonspor, bugün kazanmayı hak etti." dedi.

"Takımımıza güç katabilecek oyuncular almak istiyoruz"

Kemal Özdeş, takıma güç katabilecek oyuncuları transfer etmek istediklerini dile getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "İlk 4 maçlık periyodu bitirdikten sonra 15 günü kullanmak istedik. Taraftarın tepki göstermesi çok normal ama planımız işliyor. Sadece istediğimiz oyuncuları kadroya katmayı hedefliyoruz. Ön bölgeye 2 oyuncu alacağız. Orta sahaya transfer yapacağız. Türk oyuncu alacağız. Hedefimiz 2-3 maç değil. Planı ve organizasyonu doğru şekilde yapmak istiyoruz. Genç oyuncuları geliştirebilecek, takımımıza güç katabilecek oyuncular almak istiyoruz. Bu o kadar da kolay olmuyor. Çalışmalarımız, somut adımlarımız, sona yaklaştıklarımız var. İyi bir takım oluşturmaya çalışacağız ki bu sezon sıkıntı yaşamayalım, üst sıralara oynayan bir Kasımpaşa olsun." değerlendirmesinde bulundu.