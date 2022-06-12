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12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

KERVAN GİDİYOR KARDEŞ

Süleyman ALIÇ
12 Haziran 2022, Pazar
Yüzyıl önce yola çıkmış bu kervan Kervanın başını çekmiş Bediüzzaman Yirminci yüzyıldır bu ahir zaman Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Bir güneş ki şark tarafından tulü etti 

Onun nuruyla karanlık, zulmet bitti 

Beklenen son müceddid zuhur etti 

Kervan gidiyor geç kalma kardeş 

Medreseler görmedi böyle bir yiğit 

Aldı sadık bir rüyada nurlu öğüt  

On beş yaşında oldu Molla Said 

Kervan gidiyor geç kalma kardeş 

Davam davam deyip durmadan yürüdü 

Anadolu’yu neşe, sevinç, huzur bürüdü 

Vazifemiz ihlas, hizmet, gayret, der idi 

Kervan gidiyor geç kalma kardeş  

Biz de dersimizi aldık Risale-i Nurdan 

Temizlendik günahtan hatadan kirden 

Bin yüz on bir olur dört tane birden

Kervan gidiyor geç kalma kardeş  

Hizmete engel mi olur yorgunluk ve maç 

Baksana insanlık imana nurlara muhtaç 

Tembellik döşeğinden kalk şevkle uç 

Kervan gidiyor geç kalma kardeş 

Nurun naşiri efkarı işte Yeni Asya 

Bekler onu Avrupa Amerika ve Asya 

Bütün insanlık keşke buna ulaşsa 

Kervan gidiyor geç kalma kardeş 

Nur kahramanı Zübeyir, Sungur ve Bayram 

Onları görenler nurlara olmuş hayran 

Ne düşünüp durursun dönüyor devran 

Kervan gidiyor geç kalma kardeş 

Ey aziz üstadım BEDİÜZZAMAN 

Himmet et boşa geçirmeyelim hiçbir an 

Ne olur o hazin dualarında bizi de an 

Kervan gidiyor geç kalma kardeş 

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