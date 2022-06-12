KERVAN GİDİYOR KARDEŞ

Yüzyıl önce yola çıkmış bu kervan Kervanın başını çekmiş Bediüzzaman Yirminci yüzyıldır bu ahir zaman Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Bir güneş ki şark tarafından tulü etti

Onun nuruyla karanlık, zulmet bitti

Beklenen son müceddid zuhur etti

Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Medreseler görmedi böyle bir yiğit

Aldı sadık bir rüyada nurlu öğüt

On beş yaşında oldu Molla Said

Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Davam davam deyip durmadan yürüdü

Anadolu’yu neşe, sevinç, huzur bürüdü

Vazifemiz ihlas, hizmet, gayret, der idi

Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Biz de dersimizi aldık Risale-i Nurdan

Temizlendik günahtan hatadan kirden

Bin yüz on bir olur dört tane birden

Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Hizmete engel mi olur yorgunluk ve maç

Baksana insanlık imana nurlara muhtaç

Tembellik döşeğinden kalk şevkle uç

Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Nurun naşiri efkarı işte Yeni Asya

Bekler onu Avrupa Amerika ve Asya

Bütün insanlık keşke buna ulaşsa

Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Nur kahramanı Zübeyir, Sungur ve Bayram

Onları görenler nurlara olmuş hayran

Ne düşünüp durursun dönüyor devran

Kervan gidiyor geç kalma kardeş

Ey aziz üstadım BEDİÜZZAMAN

Himmet et boşa geçirmeyelim hiçbir an

Ne olur o hazin dualarında bizi de an

Kervan gidiyor geç kalma kardeş