ŞİİR

Yirmi bir Şubat’ta güneş gibi doğdun, Adını meşveretle Yeni Asya koydun, Hep mazlumun ahını, sesini duydun, 56. Yılın kutlu olsun Yeni Asya’m Yıllarca zalime, zulme boyun eğmedin, Gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövmedin, Bizim başımızı aşağıya hiç eğdirmedin, Doğum günün kutlu olsun Yeni Asya’m. Gücünü kuvvetini Nurlar’dan aldın, İmanla, irfanla, ahlâkla doldun, Zalimlerin yüreğine korku saldın, Doğum günün kutlu olsun, Yeni Asya’m. Dünya durdukça sen yaşayacaksın, İslâm’ın bayrağını hep taşıyacaksın, Hak yolunda durmadan koşacaksın, Doğum günün kutlu olsun Yeni Asya’m . Biliyoruz kolay gelmedin 56. yaşına, Koydun Nur’un düsturlarını başına , Hakkı duyurdun vatanın toprağına taşına, Doğum günün kutlu olsun Yeni Asya’m. Ey İslâm’ın gür sesi Yeni Asya, Bu millet seni okuyup huzur bulsa, Bekliyor seni Avrupa, Afrika ve Asya, 56. Yılın kutlu olsun Yeni Asya’m SÜLEYMAN ALIÇ

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