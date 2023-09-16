Bizde bu ense oldukça…

Hani hikaye bu ya; zengin bir adamın gücü yetmediği bir hasmı varmış. Fakat bir türlü ondan intikamını alamıyormuş.

Bir gün yarı meczup fakir biri zengin adamdan para istemiş. O da “Şu iri yarı adamın ensesine hızlı bir tokat atarsan sana istediğin parayı veririm” demiş. Meczup da gidip adamın ensesine yapıştırmış tokatı. İri yarı adam bir bakmış tokat atana köyün meczubu… “Defol git be meczup” demiş, kovmuş. Birkaç gün sonra meczubun parası yine tükenmiş, yine zengine müracaat etmiş. Zengin de aynı teklifi yapmış ve iri yarı adamın ensesine bir tokat daha inmiş. Tokatı yiyen; meczubu tutup ‘sen ne istiyorsun benden be adam’ deyince, meczup, “Vallahi onda o para, sende de bu ense oldukça, sen daha çoook tokat yersin” demiş.

Malumunuz 12 Eylül ihtilalinin 43. yıl dönümü ile ilgili çok şeyler yazılıyor. Kimi hakaret, kimi beddua ediyor ihtilalcilere. Halbuki 12 Eylül anayasasına milletin %92’si evet oyu verdi. Niye? Çünkü; Risale-i Nur penceresi ile bakmadıkları için. O pencereden bakan Yeni Asya ve okuyucuları hayır dedi zira.

Yeni Asya 470 gün kapatılarak maddi manevi zarara uğratılmış. Bazı okuyucuları zindanları boylamış. (Biz de bizzat 12 Eylülün sillesini Kırıkkale’den Ahmet Gür ağabeyimle 25 gün Mamak Askeri cezaevinde kalarak yemiştik).

Biz her zaman ve her şartta Allah için, vatan ve millet için, fikrimizi “gelenin keyfî için geçmişe kalkıp sövmeden” söyledik. Olaylara “Risale-i Nur penceresinden bakıyoruz.”

Peki bu ihtilallerden, ihtilalcilerden ve onların çeşit çeşit türevlerinden nasıl kurtuluruz?

Elcevap: Kur’an’ın bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur’un penceresinden bakmakla ve meşveret-i meşrua’yı esas almakla... İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rastlandığı zaman sille vurmakla... Ve Merhum Akif’in; “Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem” dediği gibi dediğimiz zaman..

Fakat bu millettin ekseriyatında bu cehalet, basiretsizlik ve ferasetsizlik (bu konuda), ihtilalcilerde de zulüm ve istibdat düşüncesi olduğu müddetçe daha çok ihtilal şamayı yeme ihtimali var...

Önemli Not: Ne gariptir ki; bu gün ihtilalcilere hakaret ve nefret edenlerin yine % 90’nına yakını ihtilalcilerin silah zoruyla alaşağı ettiği meşru yolla seçilmiş devlet adamlarına da nefret ediyorlar. Gel de çık işin içinden.