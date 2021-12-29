Kur garantili mevduat caiz midir?

Nail Aladağ: “Dinimizde devlet garantili kur caiz midir, haram mıdır?”

Ribanın Kap Ve Kapıları

Faiz haramdır. Bunu duymayan ve bilmeyen yoktur. Bir şeyin adının değişmesi o şeyin mahiyetinin de, hükmünün de değiştiği manasına gelmez. Oyun ve kataküllilerle adı değişse de, o yine faizdir ve haramdır.

İçkiye alkol deseniz de haramdır, rakı deseniz de haramdır, ihtiva ettiği etken maddeler aynı olmak şartıyla içecek deseniz de haramdır.

Bediüzzaman der ki: “Ribanın kap ve kapıları olan bankaların nef’i; beşerin fenası olan gâvurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir. Âlem-i İslâma zarar-ı mutlaktır; mutlak beşerin refahı nazara alınmaz. Zira gâvur harbî ve mütecaviz ise, hürmetsiz ve ismetsizdir.” 1

Kur garantili mevduat sistemi üç yönden haram unsur taşıyor:

1- Kur korumalı mevduat sisteminde esasta faiz vardır. Çünkü banka paraya fazlalık veriyor. Bu fazlalığın hiçbir meşrû izahı yoktur. Bu fazlalık faizdir.

2- Ya da vermeyi vaad ediyor. Vaad etmesi ayrı bir haram unsurdur. Çünkü karşılığında hangi gerçek değerli meta var ki bu metadan kâr vermeyi vaad ediyor? Böyle bir meta yok! Sadece ortada müşterinin çıplak parası var ve bu çıplak paraya hazinenin vermeyi garanti ettiği fazlalık var.

3- Bu fazlalığı hazineden, fakir-fukaranın hakkından, seksen milyonun vergisinden kesip veriyor. Bu da üçüncü bir haram unsurdur. Kul hakkı taşıyor.

Netice olarak: Bu işlemde bankanın normal faizini üçe katlayan haram unsurlar vardır. Banka faizi bunun yanında daha masum kalır.

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Kolonya Taşımak ve Kullanmak

Ankara’dan Ali Bey: “Kolonya taşımak namaza mani midir? Pandemi döneminde üzerimizde küçük şişelerde kolonya bulundurmanın namaza sakıncası var mı?”

Kolonya’nın, ihtiva ettiği alkol sebebiyle koronavirüsün ve mikropların en güçlü düşmanı olması hasebiyle pandemi dönemlerinde haklı olarak yıldızı parladı. Az bir miktar elimize püskürttüğümüzde elimizi dezenfekte ediyor, uçucu olması sebebiyle de az sonra uçup gidiyor.

İmam-ı Azam ve Ebû Yûsuf’a göre şarap, şampanya, konyak ve diğer alkollü içkiler necis olup içilmesi ve kullanılması haram olmakla berâber; sentetik maddelerden üretilen kolonya ve parfümlerdeki alkolün necis olduğuna dâir herhangi bir delil bulunmamaktadır. Buna göre kolonyanın, sarhoş edici olduğundan içilmesi haram; ancak necis kabul edilmediğinden güzel koku amacı ile ve bilhassa dezenfektan olarak kullanılması câizdir. Hanefî Mezhebi’ne göre elbisenin kolonya dökülen yerini namaz kılmak için yıkamaya gerek yoktur; namaz sahihtir. Elmalılı Merhum Hamdi Yazır da, bu görüşlerden hareketle, ispirtonun içilmesinin haram olmakla beraber, elbiseye bulaşmasının namaza mani olmayacağını ifâde etmiştir. 2

Bu durumda kolonya, parfüm, deodorant ve sprey gibi güzel koku veren alkollü maddeleri güzel koku amacıyla kullanmak abdesti bozmaz; Hanefî Mezhebi’ne göre namaza da zarar vermez.

Ancak Şafii Mezhebi’nde hüküm farklıdır. Kolonyadaki alkol sarhoş edici nitelikte olduğundan Şâfiî Mezhebi’ne göre necis sayılarak hem içilmesi haramdır, hem de kullanılması câiz görülmemiştir. Eğer içilmeksizin güzel koku amacıyla kullanılırsa, bu mezhebe göre kolonyanın veya diğer parfümlerin değdiği yerler namazdan önce yıkanmalı ve sonra namaza durulmalıdır. Şafii Mezhebi’ne göre namazda üzerimizde kolonya bulunması bu yüzden sakıncalıdır.

Hülâsa: Pandemi şartları çerçevesinde üzerimize aldığımız ve içinde kolonya bulunan kapalı küçük tüpleri namazda mümkünse üzerimizde bulundurmamak Şafii Mezhebi’ne göre daha efdaldir. Unutularak veya koyacak bir yer bulamamaktan dolayı üzerimizde bulunmasında ise namazın sıhhatine mani bir durum söz konusu değildir.

Bu durumda “Ed-dînü yüsrün” (din kolaylıktır) hükmü inşallah elimizden tutar.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 562. 2- Hak Dini Kur’ân Dili, 1/763.