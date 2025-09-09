"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Gazzeli çocuklar okula dönemedi

Mehtap Yıldırım Yükselten
09 Eylül 2025, Salı
Dünyanın pek çok ülkesinde yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Ancak, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının üçüncü yılında da Gazze’de öğrenciler eğitimden mahrum kaldı.

Okula dönüş, Gazzeli çocuklar için mümkün olmadı. Eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla okulların bir çoğu bombalar altında yıkılmış vaziyetteyken, bir kısmı da evsizler için sığınma merkezi olarak kullanılıyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite’nin bildirdiğine göre, Gazze Şeridi’ndeki okulların yüzde 95’inden fazlası hasar görmüş durumda, okulların yüzde 90’ından fazlası ise tamamen yıkıldı. 785 bin öğrenci okulsuz kaldı.  

Onlar şehitler listesinde

Gazze’de okula gidemeyen çocukların büyük bir kısmı da artık aramızda değil. Onlar çoktan dünya eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu. İsimleri okulların yoklama listelerinde değil, şehitler listesinde. Cennet’e gittiler. 7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında 13 bin 500 öğrenci şehit edildi.    

Okulumu özlüyorum

Gazze’de 9 yaşındaki Cevri Muhenna, “Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim” diyerek iki yıldır okul çantasında sakladığı renkli kalemlerle okula döneceği günü hayal ediyor. Annesi, kızını e-öğrenme sistemine kaydettirdiklerini ancak İsrail saldırıları, zorunlu göçler, elektrik kesintileri ve zayıf internet yüzünden eğitimin sürdürülemediğini belirterek, “Gazze’de eğitim ulaşılması zor bir hayal oldu” dedi.

Sonumuz hâlâ meçhul

Muhammed Ebu Def (18), “Lise eğitimimi tamamlayıp üniversiteye geçmek üzereydim. Ancak İsrail saldırıları, eğitim hayatımın tamamını yerle yeksan etti.” dedi. İki yıldır lise bitirme sınavlarına giremediklerini kaydeden Ebu Def, bulunduğu durumu, “Sonumuz hâlâ meçhul” sözleriyle aktardı. 

Eğitimde uzun süreli kesinti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ağustosta yaptığı açıklamada, İsrail’in okullara saldırılarının, eğitimi uzun yıllar kesintiye uğratmasına yol açacağını aktarmıştı.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise Gazze’de yaklaşık 1 milyon çocuğun derin psikolojik travma yaşadığını ve eğitimden mahrum kaldığını belirtmişti. (İstanbul-aa)

