Ah Davam! - Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler - 13

Sunuculuğunu Sertaç Lüser’in yaptığı Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler programında Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç, Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatının çocukluk ve gençlik yıllarına değinmeye devam ediyor.

Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç; Bediüzzaman’ın hayatından tespitler serisinin bu bölümünde; - Bediüzzaman’ın matematik münazaraları - Bediüzzaman’ın Van Kalesi’nden ayağının kayması – Ah Davam! - Mirza Efendi’nin Tahir Paşa’nın Konağı’na gelmesi - Bediüzzaman’ın Van’dan İstanbul’a gelişi başlıklarıyla ilgili konuştu.

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