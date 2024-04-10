Ramazan Bayramı Online Kutlama Programı - 2024

Ramazan Bayramınızı tebrik ederiz. Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki okurlarımızla internet üzerinden ''online'' gerçekleştirdiğimiz programı (Bayramın 1. günü (10 Nisan Çarşamba) saat 15:00) buradan takip ederek izleyebilirsiniz.

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