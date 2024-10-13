''Sosyal Medya Ahlâkı'' semineri

Günümüz dünyasında ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak, sosyal medyanın Risale-i Nur perspektifinden ele alındığı ''Sosyal Medya Ahlâkı'' seminerimizden istifade edebilirsiniz.

Yeni Asya Vakfı ile Risale-i Nur Enstitüsü organizatörlüğünde Eğitimci Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Dr. İ. Seyda Durgun'un konuşmacı olarak katıldığı seminer Yeni Asya Vakfı Mehmet Kutlular Salonunda gerçekleşti. 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 11.30-13.00 saatleri arasında yapılan seminerimiz Yeni Asya TV'de de canlı olarak yayınlandı. Adres Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul

Telefon: 0 (212) 513 11 10 - 0 (536) 560 95 43 ***

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