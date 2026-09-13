ABD’de dikkat çeken Filistin anketi

ABD’de yapılan bir ankette, Filistinlilere sempati duyduğunu belirtenlerin oranı anket tarihinde ilk kez İsraillilere sempati duyanların oranını geçti.

Aralık 2001’den beri yapılan ankete katılanların yüzde 48’i, ABD’nin İsrail’e “fazla destek verdiğini” de açıkladı. Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında katılımcılara, İsrail ve Filistin halklarına yönelik bakış açıları soruldu. Katılımcıların yüzde 38’i Filistinlilere, yüzde 35’i de İsraillilere “daha fazla sempati duyduğunu” belirtirken, yüzde 27’lik kesim ise görüş bildirmedi.

Böylece ABD’de Filistin halkına duyulan sempati, üniversitenin Aralık 2001’de katılımcılara bu soruyu yöneltmeye başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, İsraillilere yönelik sempati en düşük seviyeye geriledi.

Haber Merkezi

