Eğitim sisteminin boyası değişti

Demokratik Etütler ve Eğitim Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, “Çocuklarımızın zihnini korkuyla, ideolojik ezberlerle, sınav baskısıyla ve hazır kalıplarla dolduramayız. Onlara sorgusuz sualsiz itaat etmeyi değil, soru sormayı öğretmeliyiz” dedi.

Gürkan Avcı, okullarda okutulan tarih müfredatının ve özellikle ‘T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ ders kitaplarının tek merkezli, aşırı ideolojik ve sorgulamaya kapalı, beyin yıkamaya varan ölçüde doktriner ve sorgulamaya kapalı bir resmî anlatı üzerine kurulu olduğunu kaydederek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eğitimde gerçekçi, kalıcı ve temel reformlar yapmaya davet ederek, “Okullarda ideolojik, yangı ve kurgu tarih ezberletmeyi bırakın; gerçeği aramayı ve bulmayı öğretin” diye konuştu.

EZBERLEYEN DEĞİL, DÜŞÜNEN GENÇLİK

Avcı, çocukların zihnini kapatan değil açan bir tarih eğitimi istediklerini belirterek, gençlerin farklı görüşleri değerlendirebilen, geçmişiyle yüzleşebilen ve geleceğe güvenle bakabilen bireyler olarak yetişmesi gerektiğini ifade etti. Tarihin herhangi bir siyasî veya ideolojik merkezin tekelinde olmadığını kaydeden Avcı, hür akıl ve bilimsel yöntemle tarihî gerçeklerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

BOYAMAK YERİNE YENİ SİSTEM KURULMALI

Avcı ayrıca “25 yıllık AKP iktidarı da faydacı bir anlayışla toplumun zihinsel bağışıklık sisteminin felç edilmesine seyirci kalmış, çocuk ve gençlere tarihi düşünme becerisi kazandıran yeni bir sistem kurmak yerine, hazır bir yorumu kendi siyasi çıkarı doğrultusunda boyamak suretiyle bu yanlışa yol vermiştir. Dünyanın yapay zekâ, robotik, blockchain ve uzay teknolojisini yakalamaya çalıştığı günümüzde hükümet, çocuk ve gençlerimizin tarih adı altında her türlü dogmaya, manipülasyona, dezenformasyona, dejenerasyona ve çarpık sığ anlatının narkoz ve hipnozuna açık halde bırakmıştır. Biz çocuklarımıza ne “Tarih kitabına inan” ne de “İnanma” demeliyiz. Biz onlara, ‘oku, belgeyi incele, kaynağı sorgula, farklı görüşleri karşılaştır, kendi hükmünü oluştur’ demeliyiz. Çünkü Hür düşüncenin başladığı yer tam olarak burasıdır.” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

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