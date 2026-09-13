"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Eğitim sisteminin boyası değişti

13 Eylül 2026, Pazar 23:46
Demokratik Etütler ve Eğitim Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, “Çocuklarımızın zihnini korkuyla, ideolojik ezberlerle, sınav baskısıyla ve hazır kalıplarla dolduramayız. Onlara sorgusuz sualsiz itaat etmeyi değil, soru sormayı öğretmeliyiz” dedi.

Gürkan Avcı, okullarda okutulan tarih müfredatının ve özellikle ‘T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ ders kitaplarının tek merkezli, aşırı ideolojik ve sorgulamaya kapalı, beyin yıkamaya varan ölçüde doktriner ve sorgulamaya kapalı bir resmî anlatı üzerine kurulu olduğunu kaydederek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eğitimde gerçekçi, kalıcı ve temel reformlar yapmaya davet ederek, “Okullarda ideolojik, yangı ve kurgu tarih ezberletmeyi bırakın; gerçeği aramayı ve bulmayı öğretin” diye konuştu.

EZBERLEYEN DEĞİL, DÜŞÜNEN GENÇLİK

Avcı, çocukların zihnini kapatan değil açan bir tarih eğitimi istediklerini belirterek, gençlerin farklı görüşleri değerlendirebilen, geçmişiyle yüzleşebilen ve geleceğe güvenle bakabilen bireyler olarak yetişmesi gerektiğini ifade etti. Tarihin herhangi bir siyasî veya ideolojik merkezin tekelinde olmadığını kaydeden Avcı, hür akıl ve bilimsel yöntemle tarihî gerçeklerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

BOYAMAK YERİNE YENİ SİSTEM KURULMALI

Avcı ayrıca “25 yıllık AKP iktidarı da faydacı bir anlayışla toplumun zihinsel bağışıklık sisteminin felç edilmesine seyirci kalmış, çocuk ve gençlere tarihi düşünme becerisi kazandıran yeni bir sistem kurmak yerine, hazır bir yorumu kendi siyasi çıkarı doğrultusunda boyamak suretiyle bu yanlışa yol vermiştir. Dünyanın yapay zekâ, robotik, blockchain ve uzay teknolojisini yakalamaya çalıştığı günümüzde hükümet, çocuk ve gençlerimizin tarih adı altında her türlü dogmaya, manipülasyona, dezenformasyona, dejenerasyona ve çarpık sığ anlatının narkoz ve hipnozuna açık halde bırakmıştır. Biz çocuklarımıza ne “Tarih kitabına inan” ne de “İnanma” demeliyiz. Biz onlara, ‘oku, belgeyi incele, kaynağı sorgula, farklı görüşleri karşılaştır, kendi hükmünü oluştur’ demeliyiz. Çünkü Hür düşüncenin başladığı yer tam olarak burasıdır.” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bariyere çarpan otobüste çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    İsrailli bakandan "NAZA"nın yönetmenlerine tehdit

    Eğitim sisteminin reforma ihtiyacı var

    Okullar açılırken eğitimdeki tablo

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

    12 Eylül olmasaydı ne olurdu?

    Eğitim, çözüm bekliyor

    Eğitim sisteminin boyası değişti

    Veri tabanlı İslamofobi

    ABD’de dikkat çeken Filistin anketi

    Darbelerle hesaplaşmanın yolu, güçlü bir hukuk devletinden geçer

    Rakamları makyajlayarak fabrikaların bacasını tüttüremezsiniz

    Evler borçla dönüyor

    Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir

    Üsküdarlılardan Dedetaş’a destek

    Ferhat Arslan: Dedetaş için talebim imtiyaz değil, hukuk

    Adalet enkaz altında kalmasın

    12 Eylül Türkiye’nin geleceğini kararttı

    'Kuzey İrlanda ve İrlanda "en nihayetinde" birleşecek'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrailli bakandan "NAZA"nın yönetmenlerine tehdit
    Genel

    Bariyere çarpan otobüste çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
    Genel

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.