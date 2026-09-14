Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün düzenlenecek "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" sebebiyle bazı güzergahlar araç trafiğine kapalı olacak.





Başkentte bugün düzenlenecek "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" sebebiyle bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gazi Anadolu Lisesi'nde saat 14.00'te başlayacak merasim kapsamında ulaşım tedbirleri uygulanacağı belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu tedbirler saat 06.30'da başlayacak ve programın tamamlanmasına kadar devam edecek.

Tedbirler kapsamında Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi ile 1656, 1699, 5346 ve 5350 caddeleri trafiğe kapatılacak. Ayrıca bu güzergahlara bağlantı sağlayan yolların tamamı ile ihtiyaç olması halinde söz konusu yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ankara-ANKA