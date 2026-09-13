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Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir

13 Eylül 2026, Pazar 20:30
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Palandöken konuya ilişkin “İlk, orta ve lisede yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim görüyor. Dolayısıyla 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmenimiz var. Ülkemizde yaklaşık 75 bini aşkın okulumuz var. Yeni eğitim öğretim yılında 30 bine yakın güvenlik görevlisi görev yapacak. Dolayısıyla biz aileleri, başta tabii ki çevredeki esnafları uyararak öğrencilerimizi, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz. Bununla birlikte ailelerin de eğitim döneminde çocukların okul aile birlikleriyle ve öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım” dedi.

Yeni dönemde yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını belirten Palandöken, çocukların güvenliği için toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Ankara - Adnan Solmaz

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