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10 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Şu Yahudi Meselesi - 1

10 Ocak 2025, Cuma 12:58
Caner Kutlu - Mustafa Akça & XYZ Din - Bilim - Sanat #1

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın ilk programı sizlerle!

XYZ Din - Bilim - Sanat, moderatörlüğünü Caner Kutlu'nun yaptığı, her hafta farklı misafirlerle güncel meselelerin entelektüel yönleriyle ele alınacağı bir konsept.

İlk misafiri olan araştırmacı-yazar Mustafa Akça'nın Yeni Asya Gazetesi'nde "Şu Yahudi meselesi" başlığıyla yayınlanan yazısı ekseninde Yahudillik, İsrailoğulları, İsrailiyat gibi iç içe geçmiş kavramları tarihsel yönleriyle inceliyorlar. "Yahudilik nasıl doğdu?" "Bu küçük topluluk modern dünyayı nasıl etkisi altına aldı?" şeklindeki soruların cevapları da bu programda mevcut.

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