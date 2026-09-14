Endonezya’da feribot faciası: 129 kişi aranıyor

Endonezya’da Cava Denizi’nde 243 kişiyi taşıyan “Virgo Transport 8” feribotunun batması sonucu 6 kişi öldü, 108 kişi kurtarıldı. Kayıp 129 kişiyi arama çalışmaları yüksek dalga ve şiddetli rüzgâr sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

Endonezya’nın Surabaya şehrinden Banjarmasin’e gitmek üzere Cumartesi günü hareket eden “Virgo Transport 8” feribotu, Cava Denizi’nde yüksek dalgalar ve şiddetli rüzgârın etkisiyle alabora olarak battı. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, kazada 6 kişinin öldüğünü, 108 kişinin kurtarıldığını ve 129 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 22 ARAÇ KATILIYOR

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Şafi, kayıpları bulmak için savaş gemilerinin de aralarında bulunduğu 17 gemi ile 5 uçağın bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Ekipler, belirlenen altı sektörde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ENKAZA DALGIÇLAR İNECEK

Feribotun enkaz yerinin tesbit edildiğini belirten Şafi, teknenin içinde ve çevresinde arama yapmak üzere dalgıçlar ile insansız su altı araçlarının kullanılacağını açıkladı. Ekiplerin önceliğinin su yüzeyindeki kişilerin tespit edilmesi olduğu belirtildi.

KÖTÜ HAVA, ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Yüksek dalgalar ve şiddetli rüzgâr, kayıpları arama çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, dalga yüksekliğinin 2,5 metreyi aştığını ancak feribotun aşırı yüklü olmadığını ve yolcu sayısının 500 kişilik kapasitenin altında bulunduğunu söyledi.

DENİZ KAZALARI SIK YAŞANIYOR

17 binden fazla adadan oluşan Endonezya’da deniz ulaşımı büyük önem taşıyor. Güvenlik standartlarına uyulmaması ve elverişsiz hava şartları sebebiyle ülkede deniz kazalarının sık yaşandığı belirtiliyor.