Kurban Bayramı’na hazırlanırken

Kurban Bayramı haftasına girdik.

Allah nasip ederse önümüzdeki Perşembe arefe, Cuma bayram. Şimdiden tebrik ediyor, hayırlı ve mübarek olsun diyoruz.

Bu sene Ramazan ve bayramı gibi, Kurban Bayramı da buruk. Suud dışından katılımlara kapalı hac ibadeti, bin kişilik sembolik bir iştirakle icra edilecek. Buna rağmen niyazımız, Cuma’ya tevafukun getirdiği hacc-ı ekber manasının tahakkuku.

Neyse ki, Ramazan ve bayramında kılamadığımız bayram, Cuma ve diğer vakit namazlarını Kurban Bayramı’nda korona tedbirlerinin kısıtlamalarıyla da olsa camilerde cemaatle kılabileceğiz.

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Kurban ibadetine gelince; bu husustaki son hatırlatmaları yapalım.

Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, bu konuda şunları söylüyor:

“Hem okuyucu ve vatandaşlarımıza vakıf olarak kurban ibadetlerinde yardımcı oluyor, hem de Afrika’daki insanlar için yılda en az bir kere de olsa hayır işlenmesine vesile olmaya çalışıyoruz.

“Bu organizasyon Mütevelli Heyetimizin görevlendirdiği kişiler tarafından yapılıyor. Yeni Asya Vakfı olarak başkasına vekâlet vermedik. Vakfımızın hesap numaralarının haricindeki hiçbir hesap numarası bize ait değildir.

“Bu vesileyle okuyucularımıza ‘Yeni Asya’dan ikinci 50 yıl kampanyasına olan katılım ve ilgilerinden dolayı tekrar teşekkür ediyor, kurban kampanyasına da aynı ilgi ve desteği bekliyoruz.”

Yönetim Kurulu üyemiz ve Avustralya Nur Vakfı Temsilcisi Fatih Yargı da, şunları ifade ediyor:

“Her sene olduğu gibi kurban bağışlarını bu yıl da devam ettirme gayretindeyiz. Sudan, Somali, Somaliland ve Etiyopya’da yapılacak olan kurban faaliyetlerine dünyanın dört bir yanından destek alıyoruz.

“Bağışlanan kurbanlıklarımızı kestiğimiz bölgede yaşayan halktan alıyoruz ve orada yaşayan fakir Müslüman kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bu sene koronavirüs dolayısıyla oralarda ihtiyaç daha da şiddetlendi. Afrika’daki kardeşlerimizin sevinçlerini görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Okuyucularımızdan kurban bağışlarını bize emanet etmelerini rica ediyoruz.”

Duyurularımızda da belirtildiği gibi, kurban fiyatları yurt içi 1700, yurt dışı 650 TL.

Ödemeyi duyurularda listesi verilen hesap-IBAN numaraları üzerinden, havale ücreti vermeden yapabileceğiniz gibi, www.yav.org.tr adresindeki online bağış butonunu da kullanabilirsiniz.

ATM, banka ve posta çeki havalelerinde telefon, ad ve soyadınızı mutlaka yazın. Geri dönüşler için bu çok önemli.

Bağışlar için son gün 30 Temmuz Perşembe, arefe günü.

İrtibat telefonları:

+90 533 665 06 77

+90 505 656 00 70

+90 536 560 95 43

+90 532 685 15 26

İlginiz için teşekkür ediyor, “Kurban bağışlarınızı Allah kabul etsin” diyoruz.

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Geçen Ramazan Bayramı’ndaki gibi Kurban Bayramı’nda da gazetemiz bayramın ilk günü çıkacak; 2, 3 ve 4. günlerde çıkmayacak. Ama portalımız yayına kesintisiz devam edecek.

Şimdiden duyurmuş olalım.