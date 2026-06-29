"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Gazeteniz hep yanınızda olsun

Yeni Asya'dan Size
29 Haziran 2026, Pazartesi
Yaz aylarında pek çoğumuz tatil, ziyaret veya çeşitli programlar sebebiyle bulunduğumuz şehirlerin dışına çıkıyoruz. Ancak bulunduğunuz yer neresi olursa olsun, Yeni Asya artık dijital platformları sayesinde her an yanınızda.

50 yılı aşkın yayıncılık tecrübesini modern teknolojiyle buluşturan Yeni Asya Dijital, okuyucularına hızlı, pratik ve zengin bir okuma imkânı sunuyor.

Tek bir üyelikle;

📰 Günlük e-Gazete

🗞️ e-Dergiler

📖 e-Kitaplar ve tüm ek yayınlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Yaz dönemlerinde gazetenizden uzak kalmamak, gündemi ve fikir dünyamızı düzenli takip edebilmek için e-gazete aboneliği önemli bir kolaylık sağlıyor. Tatilde, seyahatte, yazlıkta veya memlekette... İnternet bağlantınızın olduğu her yerde Yeni Asya’nız sizinle.

Daha hızlı ve konforlu bir okuma deneyimi için Yeni Asya Dijital mobil uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden telefon veya tabletinize indirebilir, dilerseniz bilgisayarınızdan da yeniasyadijital.com adresi üzerinden sisteme erişebilirsiniz.

📥 iOS (App Store):

https://apps.apple.com/us/ app/yeni-asya-dijital/ id6758656907

📥 Android (Google Play):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeniasya.books&hl=tr&pli=1

Bu yaz, bulunduğunuz yer değişse de gazeteniz değişmesin. Yeni Asya’nın fikir ve hizmet dünyasını her gün yanınızda taşıyın.

**

Yeni Asya TV’ye Abone Olun

Yeni Asya TV kanalına ücretsiz abone olabilirsiniz. YouTube’da daha fazla kişiye ulaşabilmek için abonelik ve izlenme sayılarımızın yükselmesi çok önemli. Videoları beğenip yorum yazmanız da daha fazla etkileşim gelmesine yarıyor.

Yeni Asya TV kanalını takip etmek ve abone olmak için lütfen giriş yapınız:

https://www.youtube.com/ @YeniAsyaTV/videos

Kanalımızın “Katıl” butonu yeniden aktif hale geldi. Ücretsiz abonelik butonunun yanında yer alan “Katıl”a tıklayarak kanala maddî destek verebilirsiniz. Gümüş (100₺), Altın (250₺) ve Elmas (500₺) seçenekleriyle büyümemize yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linke tıklayarak da katılabilirsiniz.

Katıl Linki: https://www.youtube.com/ channel/UCZbP3NVEhyi4Xn LuRd_XM0Q/join

**

Yaz Döneminde Çocuklarımız İçin Risale-i Nur Eğitim Seti

Yaz tatili, çocuklarımız için iman, ahlâk ve şahsiyet gelişimi açısından da önemli bir fırsattır. Okul döneminin yoğun temposunun ardından kazanılacak doğru okumalar, hayat boyu sürecek sağlam bir manevî birikimin temelini oluşturabilir.

Bu noktada Risale-i Nur Eğitim Seti, çocuklarımız ve gençlerimiz için hazırlanmış en kıymetli kaynaklardan biridir. Beş kitaptan oluşan bu eğitim seti; iman esaslarını, ibadetin hikmetlerini, yaratılışı, peygamberleri, ahireti ve Risale-i Nur’u yaş seviyesine uygun, anlaşılır ve akıcı bir üslupla ele alıyor. Böylece gençlerimiz, iman hakikatlerini ezberleyerek değil; anlayarak, düşünerek ve severek öğrenme imkânı buluyor.

Özellikle yaz okuma programlarına katılan öğrencilerimiz için olduğu kadar, evlerinde çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirmek isteyen anne-babalar için de bu set önemli bir rehber niteliği taşıyor. Ailecek yapılacak kısa okumalar ve müzakereler, çocuklarımızın hem bilgi dünyasını hem de manevî gelişimini destekleyecektir.

Risale-i Nur Eğitim Setine tüm temsilciliklerimizden ve aşağıdaki e-satış platformundan ulaşabilirsiniz:

https://www.yeniasyakitap.com/kolektif/risale-i-nur-egitim-seti-5-cilt-8348

**

4 Temmuz’da Van Mevlidinde Buluşalım!

Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, doğup büyüdüğü ve eserlerinde “Vatanım Van” ifadeleriyle özel bir yer verdiği Van’da düzenlenecek mevlid programıyla yâd edilecek.

Program, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 11.30’da Van’ın önemli manevî mekânlarından biri olan Yukarı Norşin Camii’nde gerçekleştirilecek.

**

Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı: 0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize muhabbet ve uhuvvet dolu, bereketli, feyizli ve hayırlı bir hafta diliyoruz.

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aşırı sıcaklar fiyat şokuna yol açabilir

    İcradaki dosya sayısı 25 milyonu aştı

    Et yiyemez olduk

    Benzin fiyatlarında artış bekleniyor

    İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye çıkacak

    Avrupa’da çete patlaması

    Çocukları önce eğit ve yönlendir

    Gazze, çocuk mezarlığına dönüştü

    Yusuf Tavaslı vefat etti

    Otomobilde Avrupa’nın en pahalısıyız

    Demokrasi ve insan haklarını her zaman savunmalıyız

    Erzincan'da kuvvetli rüzgar

    Trump Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

    "Ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi

    Venezuela’da ölü sayısı artıyor

    Zonguldak’ta hafızlık sevinci

    Gençler meslek öğrensin

    ABD'nin Kentucky eyaletinde sel: 4 kişi öldü

    Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.