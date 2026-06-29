Gazeteniz hep yanınızda olsun

Yaz aylarında pek çoğumuz tatil, ziyaret veya çeşitli programlar sebebiyle bulunduğumuz şehirlerin dışına çıkıyoruz. Ancak bulunduğunuz yer neresi olursa olsun, Yeni Asya artık dijital platformları sayesinde her an yanınızda.

50 yılı aşkın yayıncılık tecrübesini modern teknolojiyle buluşturan Yeni Asya Dijital, okuyucularına hızlı, pratik ve zengin bir okuma imkânı sunuyor.

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Yaz dönemlerinde gazetenizden uzak kalmamak, gündemi ve fikir dünyamızı düzenli takip edebilmek için e-gazete aboneliği önemli bir kolaylık sağlıyor. Tatilde, seyahatte, yazlıkta veya memlekette... İnternet bağlantınızın olduğu her yerde Yeni Asya’nız sizinle.

Daha hızlı ve konforlu bir okuma deneyimi için Yeni Asya Dijital mobil uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden telefon veya tabletinize indirebilir, dilerseniz bilgisayarınızdan da yeniasyadijital.com adresi üzerinden sisteme erişebilirsiniz.

📥 iOS (App Store):

https://apps.apple.com/us/ app/yeni-asya-dijital/ id6758656907

📥 Android (Google Play):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeniasya.books&hl=tr&pli=1

Bu yaz, bulunduğunuz yer değişse de gazeteniz değişmesin. Yeni Asya’nın fikir ve hizmet dünyasını her gün yanınızda taşıyın.

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Yaz Döneminde Çocuklarımız İçin Risale-i Nur Eğitim Seti

Yaz tatili, çocuklarımız için iman, ahlâk ve şahsiyet gelişimi açısından da önemli bir fırsattır. Okul döneminin yoğun temposunun ardından kazanılacak doğru okumalar, hayat boyu sürecek sağlam bir manevî birikimin temelini oluşturabilir.

Bu noktada Risale-i Nur Eğitim Seti, çocuklarımız ve gençlerimiz için hazırlanmış en kıymetli kaynaklardan biridir. Beş kitaptan oluşan bu eğitim seti; iman esaslarını, ibadetin hikmetlerini, yaratılışı, peygamberleri, ahireti ve Risale-i Nur’u yaş seviyesine uygun, anlaşılır ve akıcı bir üslupla ele alıyor. Böylece gençlerimiz, iman hakikatlerini ezberleyerek değil; anlayarak, düşünerek ve severek öğrenme imkânı buluyor.

Özellikle yaz okuma programlarına katılan öğrencilerimiz için olduğu kadar, evlerinde çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirmek isteyen anne-babalar için de bu set önemli bir rehber niteliği taşıyor. Ailecek yapılacak kısa okumalar ve müzakereler, çocuklarımızın hem bilgi dünyasını hem de manevî gelişimini destekleyecektir.

Risale-i Nur Eğitim Setine tüm temsilciliklerimizden ve aşağıdaki e-satış platformundan ulaşabilirsiniz:

https://www.yeniasyakitap.com/kolektif/risale-i-nur-egitim-seti-5-cilt-8348

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4 Temmuz’da Van Mevlidinde Buluşalım!

Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, doğup büyüdüğü ve eserlerinde “Vatanım Van” ifadeleriyle özel bir yer verdiği Van’da düzenlenecek mevlid programıyla yâd edilecek.

Program, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 11.30’da Van’ın önemli manevî mekânlarından biri olan Yukarı Norşin Camii’nde gerçekleştirilecek.

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı: 0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize muhabbet ve uhuvvet dolu, bereketli, feyizli ve hayırlı bir hafta diliyoruz.