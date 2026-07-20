Dijital yayıncılıkta yeni hedefler

Yeni Asya, yarım asrı aşan yayıncılık tecrübesini çağın iletişim imkânlarıyla buluşturma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Gazetemizin yalnızca basılı nüshasıyla değil; internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, video yayınları ve dijital arşiv çalışmalarıyla da okuyucularına ulaşması, köklü yayıncılık birikimimizin yeni nesillere aktarılması bakımından büyük önem taşıyor.

İzmit Başiskele’de gerçekleştirilen dijital yayıncılık istişare toplantısı, bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemin yol haritasının belirlenmesi açısından verimli bir buluşmaya vesile oldu.

Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili birim ve çalışma heyetlerinin katıldığı toplantıda; tamamlanan projeler, devam eden hazırlıklar, karşılaşılan ihtiyaçlar ve yeni dönem hedefleri bütün yönleriyle ele alındı.

Bilgi İşlem ve Dijital Medya Biriminin sunumunda kurumsal internet sitelerinden mobil uygulamalara, bulut sistemlerinden dijital güvenliğe, sosyal medya yönetiminden WhatsApp iletişim ağına, video yayıncılığından yapay zekâ destekli çalışmalara kadar geniş bir alanda yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Bu çalışmalar, dijital dönüşümün yalnızca teknik araçların yenilenmesinden ibaret olmadığını; yayınlarımızın daha hızlı, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen bütüncül bir süreç olduğunu gösterdi.

Bu sürecin okuyucularımıza ulaşan en somut neticelerinden biri, Yeni Asya Dijital uygulamasının ardından hizmete sunulan Yeni Asya Haber Portalı mobil uygulaması oldu. App Store ve Google Play mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen uygulamayla güncel haberlere, köşe yazılarına ve diğer içeriklere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Anlık bildirim, haber kaydetme ve içerikleri sesli dinleme gibi özellikler, farklı yaş ve kullanıcı gruplarının yayınlarımızı daha rahat takip edebilmesine imkân sağlıyor.

Yeni Asya Haber Portalı’nı saniyeler içerisinde cihazınıza yükleyebilirsiniz.

PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeniasya.sondakika

AppStore: https://apps.apple.com/ tr/app/yeni-asya-haber-portal%C4%B1/id67713 89965?l=tr

Toplantıda Makale Tetkik Heyetinin çalışmaları ve muhteva değerlendirme süreçleri üzerinde de duruldu. Dijital ortamda içeriklerin çok hızlı dolaşıma girdiği bir dönemde, yayın esaslarımızı koruyan dikkatli ve sistemli bir tetkik mekanizmasının önemi daha da artıyor. Hızlı yayıncılık ile doğru, güvenilir, ölçülü ve mesuliyetli yayıncılık arasında kurulacak denge, Yeni Asya’nın dijital alandaki en önemli farklılıklarından biri olacaktır.

Geliştirme çalışmaları devam eden Risalepedia projesi de toplantının dikkat çeken başlıklarındandı. Risale-i Nur Külliyatı üzerinde arama, mukayese, araştırma ve akademik çalışma yapılmasını kolaylaştırması hedeflenen bu platform, hem okuyucular hem de araştırmacılar bakımından önemli bir kaynak olma potansiyeli taşıyor.

Yeni Asya TV’nin mevcut faaliyetleri ve yeni dönem projeleri de değerlendirilerek daha düzenli, nitelikli ve geniş kitlelere ulaşabilecek bir yayın yapısı üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Yapay zekâ teknolojilerinin içerik üretimi, arşivleme, veri analizi ve arama sistemlerinde sağlayabileceği katkılar da toplantıda ele alındı. Ancak bu teknolojilerin insan iradesinin, editoryal sorumluluğun ve yayın ilkelerinin yerine geçemeyeceği unutulmamalıdır.

Teknoloji, doğru kullanıldığında hizmeti kolaylaştıran bir vasıtadır; ölçüyü belirleyen ise daima hakikat, mesuliyet ve neşriyat prensipleri olmalıdır.

Bu bakımdan dijitalleşme, sadece yeni mecralarda görünür olmak değildir; Yeni Asya’nın iman, hürriyet, demokrasi, hukuk ve müsbet hareket eksenindeki neşriyat çizgisini doğru bir dil, sağlam bir muhteva ve güçlü bir teknik altyapıyla geleceğe taşımak, yeni nesillere etkili biçimde ulaştırmaktır.

Yeni Asya’nın dijital yolculuğu, geçmişi geleceğin imkânlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak demektir.

Okuyucularımızın yeni uygulamalarımızı kullanmaları, çevrelerine tanıtmaları ve görüşleriyle geliştirme süreçlerine katkıda bulunmaları bu yolculuğun en önemli desteklerinden biri olacaktır.

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Yeni Asya ailesi olarak hepinize bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.