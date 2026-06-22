Bediüzzaman Mevlidle yâd edilecek

Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, doğup büyüdüğü ve eserlerinde “Vatanım Van” ifadeleriyle özel bir yer verdiği Van’da düzenlenecek mevlid programıyla yâd edilecek.

Program, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 11.30’da Van’ın önemli manevî mekânlarından biri olan Yukarı Norşin Camii’nde gerçekleştirilecek.

Programda Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, mevlid okunması ve duaların ardından Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı, Van yılları ve İslâm dünyasına bıraktığı ilmî ve manevî miras üzerine değerlendirmeler yapılacak. Öğle namazının ardından program sona erecek.

Faaliyet kapsamında ayrıca, Bediüzzaman’ın gençlik yıllarında ilim tahsil ettiği ve bugün yeniden ihya edilen Horhor Medresesi de ziyaret edilerek, onun Van ile olan güçlü bağları hatırlanacak.

Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından yapılan davette, “Ben Van’ı çok severim, Van benim vatanımdır” diyen Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini rahmet, minnet ve dualarla yâd etmek üzere herkes programa bekleniyor.

Programla ilgili bilgi almak isteyenler, Van temsilciliğimiz ile irtibata geçebilirler.

Bediüzzaman Said Nursî, hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Van’da ilim ve tefekkür faaliyetlerinde bulunmuş, Horhor Medresesi’nde yetiştirdiği talebelerle bölgenin ilmî hayatına önemli katkılar sağlamıştı. Düzenlenecek mevlid programı da bu aziz hatırayı canlı tutmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.

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Yaz, Kendini Yeniden İnşa Etme Vaktidir

Geçtiğimiz hafta sonu üniversite imtihanına giren bütün genç kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Uzun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını almalarını, gönüllerindeki hedeflere ulaşmalarını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

İmtihanlar hayatın önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte, insanın asıl sermayesi aldığı puanlardan daha çok kazandığı bilgi, ahlâk, karakter ve manevî birikimdir. Bu sebeple yaz ayları, gençlerimiz için yalnızca dinlenme ve tatil dönemi değildir. Aynı zamanda kendilerini geliştirme, yeni ufuklar kazanma ve kalıcı dostluklar kurma fırsatıdır.

Yeni Asya camiasında uzun yıllardır devam eden yaz okuma programları da bu anlayışın bir tezahürü olarak gençlerimize hem ilmî hem de manevî gelişim imkânı sunmaktadır. Risale-i Nur ekseninde gerçekleştirilen bu programlar; okuma, müzakere, sosyal faaliyetler ve kardeşlik ortamıyla gençlerimizin hayatlarında unutulmaz izler bırakmaktadır.

Bu kapsamda Liseliler Okuma Programı, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara Ayaş’taki Yeni Asya Vakfı Oltan Tesislerinde gerçekleştirilecektir.

Ortaokul Okuma Programı ise 19-30 Temmuz tarihleri arasında yine aynı mekânda düzenlenecek.

Yaz mevsimini faydalı çalışmalarla değerlendirmek isteyen genç kardeşlerimizi bu programlara katılmaya davet ediyoruz. Çünkü yaz ayları insanın kendisini yeniden inşa ettiği, düşüncesini geliştirdiği ve geleceğine yön verdiği bereketli dönemlerdir.

Diğer yaz dönemi programları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen okuyucularımız temsilciliklerimizle irtibata geçebilirler.

Bütün gençlerimize verimli, bereketli ve istifadeli bir yaz dönemi diliyoruz.

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp: 0545 599 54 92

E-posta: [email protected]

Yeni Asya ailesi olarak hepinize bereketli, feyizli ve hayırlı bir hafta diliyor; dualarınızı bekliyoruz.