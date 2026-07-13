Makale Tetkik Esaslarımız güncellendi

Yeni Asya’nın yarım asrı aşan yayın hayatı, yalnızca günlük hadiseleri okuyucuya aktaran bir gazetecilik faaliyeti değildir.

Gazetemiz, Risale-i Nur’un iman, hürriyet, adalet, meşveret ve müsbet hareket ölçülerini “matbuat lisanıyla konuşturma” vazifesini üstlenmiş bir neşriyat müessesesidir. Bu sebeple Yeni Asya’da yayımlanan her yazı, yazarının şahsî görüşünü ifade etmekle birlikte, gazetenin fikrî çizgisi, yayın sorumluluğu ve şahs-ı manevîsiyle de doğrudan irtibatlıdır.

Bu mesuliyetin bir gereği olarak yürütülen “Makale Tetkik” çalışması, uygulamada elde edilen tecrübeler, karşılaşılan aksaklıklar ve günümüz yayıncılığının ihtiyaçları dikkate alınarak güncellenmiştir.

Sistemin maksadı, yazarların düşüncelerini sınırlandırmak değildir. Asıl hedef; yazıların bilgi, kaynak, mantık, dil, üslûp ve yayın esasları bakımından daha sağlam hâle gelmesini, okuyucuya güvenilir ve seviyeli bir muhteva sunulmasını sağlamaktır.

Bu açıdan Yeni Asya Yayın Esasları, sadece teknik bir kontrol listesi değildir. Bu esaslar, gazetenin kimliğini, hizmet anlayışını ve topluma karşı taşıdığı mesuliyeti tarif etmektedir. Doğruluk ve dengelilik, hukuk ve meşruiyet, şahıs merkezli değil meşveret esaslı bir anlayış, dinin siyasî veya şahsî menfaatlere âlet edilmemesi ve müsbet hareket, yayın çizgimizin vazgeçilmez ölçüleridir.

Bu çerçevede eleştiri elbette mümkündür, hatta gereklidir. Ancak eleştiri; hakarete, ithama, ölçüsüz genellemelere, şahısları hedef almaya, niyet okumaya veya ihtilâfı büyütmeye dönüşmemelidir. Hür fikir ortamını savunmak, delilsiz iddiaların, kırıcı ifadelerin veya Yeni Asya’nın misyonuyla bağdaşmayan yaklaşımların hiçbir değerlendirmeye tâbi tutulmadan yayımlanacağı anlamına gelmez.

Bu açıdan yazarlarımızın sorumluluğu, yazıyı göndermeden önce başlar. Gönderilen makalelerde 450 kelimeyi aşmama sınırına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu orana dikkat edilmemesi yazıların geri iade edilme sebebidir. Araştırma, gezi veya benzeri seri yazılar için kelime sayısı ve yayın süresi, yazı işlerinin inisiyatifindedir.

Ayrıca imlâ, bilgi doğruluğu, kaynaklar, başlık, fikir örgüsü ve sonuç bölümü dikkatle kontrol edilmelidir. Alıntılar ölçülü tutulmalı, kaynaklar usulüne uygun gösterilmeli ve intihalden titizlikle kaçınılmalıdır. Yapay zekâ araçlarından fikir geliştirme, tasnif ve yol haritası oluşturma maksadıyla faydalanılabilir; ancak yazının tefekkürü, muhakemesi, üslûbu ve nihaî sorumluluğu mutlaka yazara ait olmalıdır.

Yazı, son şekli verildikten sonra yalnızca belirlenen makale tetkik adresine ([email protected]) gönderilmelidir. Aynı metnin farklı kişi ve birimlere eş zamanlı ulaştırılmamalıdır. Süreç başladıktan sonra neticenin ilgili koordinasyon kanalı üzerinden takip edilmesi esastır.

Yazılar, alanlarına göre oluşturulan tetkik heyetlerince değerlendirilir. Tashih kararı, yazarın fikrini değiştirmeye yönelik değildir; bilgi yanlışlarını, kaynak eksikliklerini, delil-iddia uyumsuzluklarını, mantık problemlerini ve üslûp taşkınlıklarını gidermeye yönelik bir imkândır. Yazarın itiraz hakkı da korunmuş, Hakem Heyeti üst inceleme mercii olarak sisteme dâhil edilmiştir.

Değerlendirmelerde hiçbir yazara imtiyaz tanınmaması, kör hakemlik sistemi uygulanması ve hukukî sakınca taşıyan ifadelerin ayrıca gözden geçirilmesi de sistemin güvenilirliği açısından önemlidir ve kurumsal sorumluluğun bir gereğidir.

Sistemin başarısı, yazarından tetkik heyetine, koordinatörden yazı işlerine kadar herkesin usule riayetiyle mümkündür. Ortak ölçümüz Yayın Esasları, ortak hedefimiz ise hakikati daha doğru, daha güçlü ve daha tesirli bir şekilde okuyucuya ulaştırmaktır.

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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Yeni Asya ailesi olarak hepinize bereketi ve feyizli bir hafta diliyoruz.