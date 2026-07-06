Yaz mevsimini hizmetlerle değerlendirmek

Yaz ayları sadece tatil ve dinlenme mevsimi değildir. Aynı zamanda manevî hizmetler için de önemli fırsatlar barındıran bereketli bir zaman dilimidir.

Her yıl yaz döneminde ülkemize dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca turist gelmektedir. Avrupa’dan, Arap yarımadasından, Kuzey Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve daha pek çok ülkeden gelen bu misafirler, farklı kültür ve inanç dünyalarına mensup insanlardır. Bu durum, Risale-i Nur’un imanî ve Kur’ânî hakikatlerini farklı coğrafyalardan gelen insanlarla buluşturmak için önemli bir imkân sunmaktadır.

Bu sebeple yaz döneminde ülkemize gelen yabancı misafirleri sadece “turist” olarak değil, aynı zamanda hakikat arayışı içinde bulunabilecek insanlar olarak görmek gerekir.

Bazen güzel bir temsil, bazen tebessümle yapılan kısa bir sohbet, bazen kendi dilinde takdim edilen küçük bir risale, bir insanın kalbinde yeni bir pencere açabilir.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur hizmetini yalnızca Türkiye sınırları içinde düşünmemişti. Onun hedefinde bütün insanlığın imanına hizmet etmek vardır.

Nitekim daha Üstad hayatta iken Risale-i Nur eserlerinin Amerika, Almanya, Norveç, Finlandiya, Pakistan, Irak, Hindistan, Mısır, Japonya, Kore, Endonezya ve daha birçok ülkeye ulaştığı görülmektedir.

Tarihçe-i Hayat’ta yer alan “Risale-i Nur ve Hariç Memleketler” başlıklı bölüm de bu hizmetin daha o yıllarda nasıl geniş bir sahaya yayıldığını göstermektedir.

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Bu çerçevede Yapılabilecekler

Çok dilli tanıtım stantları kurulabilir.

Turistik bölgelerde, sahil şeritlerinde, tarihî mekânların çevresinde ve uygun alanlarda gerekli izinler alınarak küçük tanıtım stantları açılabilir. Bu stantlarda farklı dillerde hazırlanmış küçük risaleler, broşürler ve tanıtım kitapçıkları ücretsiz olarak takdim edilebilir.

Otel, kafe ve pansiyonlarda Risale köşeleri oluşturulabilir.

Turistlerin yoğun olarak bulunduğu otel lobileri, kafeler, pansiyonlar ve bekleme alanlarına birkaç dilde hazırlanmış broşürler, kitapçıklar ve QR kodlu tanıtım kartları bırakılabilir. Böylece ilgilenenlerin dijital kaynaklara ulaşması kolaylaştırılabilir.

Sosyal medya tanıtımı desteklenebilir.

Yerel okuyucularımız, bulundukları bölgelerde yabancılara yönelik kısa videolar, görseller ve Risale pasajlarıyla hazırlanmış sosyal medya içerikleri paylaşabilirler. QR kodlu afiş ve kartlarla Risale-i Nur’un farklı dillerdeki dijital nüshalarına yönlendirme yapılabilir.

Camilerde ve tarihî mekânlarda rehberlik yapılabilir.

Turistik bölgelerde camileri ziyaret eden yabancı misafirlere İslâm’ın temel mesajları sade, hikmetli ve temsil ağırlıklı bir dille anlatılabilir. Uygun bir zeminde, kendi dillerinde hazırlanmış Risale-i Nur broşürleri takdim edilebilir.

Yabancı dil bilen okuyucularımız devreye girebilir.

İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Rusça veya başka dilleri bilen okuyucularımız, yabancı misafirlerle kısa sohbetler yapabilir. Uhuvvet Risalesi, İhlâs Risalesi, Hastalar Risalesi ve Tabiat Risalesi gibi eserler bu sohbetlerde güzel bir başlangıç olabilir.

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Hepimize Düşen Bir Vazife Var

Bir kitapçık takdimi, bir broşür, bir sosyal medya paylaşımı, bir QR kod, kısa bir sohbet veya güzel bir temsil, bazen tahmin edilenden çok daha büyük neticelere vesile olabilir.

Yeter ki bu hizmetler ihlâs, nezaket, hikmet ve temsil şuuru içinde yapılsın.

Yurt dışı hizmetleri, tercüme çalışmaları, yabancı dilde yayınlar ve proje teklifleri için ilgili birimlerimizle irtibat kurulabilir.

Yabancı dildeki eserlerimize ulaşmak için: https://www.yeniasyakitap.com/

Uluslararası tanıtım sitesi:

https://www.risaleinur-int.org/

Yurt dışı hizmetleri için irtibat:

[email protected]

Yabancı dilde yayınlar ve iş birliği teklifleri için: [email protected]

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı:

0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize muhabbet, uhuvvet ve hizmet bereketiyle dolu hayırlı bir hafta diliyoruz.