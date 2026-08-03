Dijital dünyada birlikte büyüyoruz

Geçtiğimiz hafta Yeni Asya'nın dijital yayıncılık çalışmaları hakkında genel bilgiler paylaşmıştık. Bu hafta ise dijital varlıklarımızın ulaştığı noktayı ve bu alanda okuyucularımızın sağlayabileceği katkıyı kısaca hatırlatmak istiyoruz.

Yeni Asya'nın dijital platformları, birbirinden bağımsız çalışan mecralar değildir; aynı hedef doğrultusunda birbirini tamamlayan güçlü bir yayın ekosistemidir. İnternet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, WhatsApp iletişim kanallarımız, video yayın platformlarımız ve dijital arşiv sistemlerimiz birlikte çalışarak gazetemizin, dergilerimizin, kitaplarımızın ve diğer yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına hizmet etmektedir.

Son dönem verileri de bu çalışmaların karşılık bulduğunu göstermektedir. Dijital platformlarımız yılda yaklaşık 20 milyon sayfa görüntülenmesine, 3,5 milyon kullanıcı erişimine ve 25 binin üzerinde onaylı okuyucu yorumuna ulaşmıştır. Ziyaretlerin yaklaşık dörtte üçünün mobil cihazlardan gerçekleşmesi ise artık dijital yayıncılığın merkezinde mobil erişimin bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu rakamlar, Yeni Asya'nın dijital ortamda güvenilir bir yayın adresi olarak takip edildiğini ve okuyucularımızla güçlü bir iletişim bağı kurduğunu da gösteriyor. Dijital yayıncılıkta asıl güç, teknolojiden ziyade doğru, güvenilir ve istikrarlı içerik üretimidir. Bugün ulaştığımız bu seviyede, yıllardır fedakârca emek veren temsilcilerimizin, gönüllülerimizin ve okuyucularımızın katkısı büyük önem taşımaktadır.

Dijital dünyada küçük görünen katkılar zamanla büyük sonuçlar doğurabiliyor. Durgun bir suya atılan küçük bir taşın oluşturduğu halkalar nasıl giderek genişliyorsa, paylaşılan bir haber, bir video veya bir yazı da kısa sürede çok daha geniş çevrelere ulaşabiliyor. Bir temsilcimizin veya okuyucumuzun yaptığı paylaşım önce yakın çevresine, ardından farklı ailelere ve yeni okuyuculara ulaşarak büyüyen bir etki meydana getiriyor. Dijital temsilcilik anlayışımızın temelinde de bu çoğalan iyilik halkası bulunmaktadır.

Bu noktada her okuyucumuzun yapabileceği önemli katkılar vardır:

I. İnternet sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı çevresine tanıtmak,

II. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek içeriklerimizi paylaşmak,

III. Video yayınlarımızı daha fazla kişiye ulaştırmak ve dijital platformlarımızı tavsiye etmek.

Bu ortak hizmete değerli katkılar sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki dijital ortamda yapılan her doğru paylaşım, yalnızca bir içeriğin yayılmasına değil Yeni Asya'nın yıllardır savunduğu hak, hukuk, adalet, hürriyet ve müsbet hareket anlayışının daha geniş kitlelere ulaşmasına da vesile olmaktadır.

Özellikle Yeni Asya Dijital uygulamamız (https://yeniasyadijital.com/); gazetemizi, dergilerimizi, kitaplarımızı ve ek yayınlarımızı tek çatı altında buluşturan önemli bir dijital yayın platformu olarak hizmet vermektedir. Mobil çağın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bu uygulamanın daha fazla okuyucuya ulaşması, yayın hizmetlerimizin etkisini de artıracaktır.

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Yeni Asya TV’de bu hafta

Yeni Asya TV'de bu hafta, "Dünyada ve ahirette: Ödül ve ceza" başlıklı program izleyicilerle buluşuyor. Programda, insanın fiilleri ile dünya ve ahiret hayatındaki karşılıkları Kur'ân ve Risale-i Nur perspektifinden ele alınırken; adalet, sorumluluk, hesap ve mükâfat-ceza dengesi farklı yönleriyle değerlendiriliyor. Güncel hayata da ışık tutan bu programı Yeni Asya TV'nin kanalında takip edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=Qctc5Ac4qIU

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı: 0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize bereketi ve feyizli bir hafta diliyoruz.