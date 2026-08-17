Genç Yorum okurları Bediüzzaman’ın izinde

Genç Yorum dergimizin Ağustos sayısında da vurgulanan dikkat çekici ve anlamlı bir faaliyet okuyucularımızla paylaşıldı.

Genç Yorum okurları, Risale-i Nur Külliyatı’nın önemli telif merkezlerinden biri olan Barla’da, Bediüzzaman Said Nursî’nin hatıralarını takip edecekleri özel bir gece yürüyüşüne hazırlanıyor.

Program kapsamında gençler, 28 Ağustos Cuma günü Barla’da bir araya gelecek. İkindi namazından sonra başlayacak hazırlıkların ardından akşam namazı kılınacak ve yaklaşık saat 20.00’de yürüyüş başlayacak. Toplam 13 kilometrelik parkurun, ay ışığı eşliğinde ve normal adımlarla yaklaşık dört saatte tamamlanması planlanıyor.

Bu güzergâh yalnızca bir yürüyüş parkuru değildir, aynı zamanda tarihî bir yoldur. Barla ile Çam Dağı arasındaki bu güzergâhın geçmişi Roma dönemine kadar uzanıyor. Bediüzzaman Hazretleri’nin de Çam Dağı’na giderken zaman zaman kullandığı bu yol, şimdi Genç Yorum okurları tarafından takip edilecek.

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Kızılay/Kanlı Ay tutulmasına denk gelecek olması. Gençler, Çam Dağı’nın zirvesinde gökyüzündeki bu hadiseyi tefekkür edecek; ardından husuf namazı kılacaklar. Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan “Yıldıznâme” şiirinin okunmasıyla da semavî tefekkürün derinleştirilmesi hedefleniyor.

Yürüyüşün bir başka anlamlı tarafı ise Bediüzzaman Hazretleri’nin Çam Dağı’ndaki hatıralarının gençlerle buluşturulacak olması. Program boyunca yalnızca fizikî bir mesafe kat edilmeyecek; hatıralar, mekânlar ve Risale-i Nur’un telif yıllarına ait izler de yeniden okunacak ve hissedilecek.

Geceyi Çam Dağı’nda geçirecek olan katılımcılar, sabah namazını eda ettikten sonra ay ışığında başladıkları yolculuklarını gün ışığında tamamlayacaklar. Ayrıca telifinin 100. yılı münasebetiyle, katılımcılara Barla yolculuğu sırasında ve Çam Dağı’ndaki konaklama süresince okunmak üzere yanlarında Nur’un İlk Kapısı Risalesi’ni bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Böylesi programları önemli buluyoruz. Çünkü gençlerin Risale-i Nur’u yalnızca kitap sayfalarında değil, onun telif edildiği mekânları tanıyarak, hatıraları yaşayarak ve birlikte okuyarak öğrenmeleri kalıcı bir tesir bırakıyor.

Genç Yorum’un bu anlamlı faaliyeti, gençlerimizin hem tarihî hafızayla hem de Risale-i Nur’un manevî iklimiyle bağlarını güçlendiren güzel bir misal.

Katılacak bütün genç kardeşlerimize şimdiden istifadeli, bereketli ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz.

İletişim ve detaylı bilgi:

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Yeni Asya TV’de bu hafta

Yeni Asya TV’de “Din ilimleri ile fenler arasında: Nasıl bir kimya?” başlıklı program yayına girdi. Programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=ItM4QdksPpU

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı: 0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize hedefiniz ebedî gençlik olsun diyor, bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.