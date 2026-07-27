Yeni Asya Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı bağış hizmetleri

Yeni Asya Vakfı, hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yardım faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

Okuyucularımız, www.yav.org.tr adresindeki çevrim içi bağış sayfası üzerinden destek vermek istedikleri alanı kolaylıkla seçebiliyorlar.

Yurt içi projeler kapsamında genel bağışın yanı sıra adak, akika ve şükür kurbanı; bir aylık eğitim bursu, fitre, fidye ve zekât; gıda kolisi bağışı ile Risale-i Nur hizmetlerine destek seçenekleri bulunuyor.

Yurt dışı projeleri arasında ise adak, akika ve şükür kurbanı bağışları, katarakt ameliyatı ve su kuyusu projeleri, Filistin/Gazze Acil Destek Projesi ile gıda kolisi bağışı yer alıyor. Böylece bağışçılar, eğitimden temel gıda ihtiyacına, sağlıktan temiz suya ve acil insanî yardıma kadar farklı alanlardaki hayır çalışmalarına katkıda bulunabiliyorlar.

Adak, akika ve şükür kurbanları her hafta pazartesi günü kesiliyor; kesim videoları aynı gün bağışçılara gönderiliyor. Yurt dışı kurban bağış bedeli 6.000 TL olarak uygulanıyor.

Bağış yapmak isteyen okuyucularımız, çevrim içi ( https://www.yav. org.tr/bagis ) bağış sayfasındaki “Bağış Türünü Seçin” bölümünden desteklemek istedikleri projeyi belirleyerek işlemlerini tamamlayabilirler. Banka havalesiyle yapılan bağışlarda ise geri dönüş sağlanabilmesi için açıklama bölümüne sırasıyla telefon numarası, ad ve soyadı ile bağış türünün mutlaka yazılması gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için Yeni Asya Vakfına +90 (536) 560 95 43 numaralı telefondan veya iletisim@ yav.org.tr adresinden ulaşılabilir. Yapılan bütün bağış ve yardımların hayırlara vesile olmasını diliyor, katkıda bulunan okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Rabbimizin rızasını gözeterek yapılan bağışlarınızın kabulünü niyaz ediyor; hayra vesile olan ve ihtiyaç sahiplerinin sevincine ortak bulunan bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.

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Yeni Asya TV’de fikir, tarih ve aile gündemi

Yeni Asya TV, iman ve fikir eksenli yayınlarının yanı sıra tarih, eğitim, aile ve toplum hayatına dair nitelikli programlarla yayınlarını sürdürüyor. Kanalda son olarak “Dijital hayatlar ve evlilikler üzerine “Mahrem Bir Mektup” başlığıyla dijitalleşmenin aile hayatı, evlilik ilişkileri ve mahremiyet anlayışı üzerindeki etkileri konuşuldu. Günümüzün en önemli sosyal meselelerinden birine dikkat çeken programda, dijital dünyanın sunduğu imkânlarla beraber ortaya çıkardığı ahlâkî ve toplumsal riskler de değerlendirildi.

İzlemek için tıklayınız: https:// www.youtube.com/ watch? v=a3G-2Gh8K2M

Kanalın bir diğer yeni yayınında ise Bediüzzaman Said Nursî’nin en önemli eğitim projelerinden biri olan Medresetüzzehra fikri, iki bölümlük kapsamlı bir programda ele alındı. Bu yayınlar Bediüzzaman’ın din ilimleriyle fen bilimlerini birlikte ele alan eğitim anlayışını daha yakından tanımak isteyenler için önemli bir kaynak niteliğinde.

İzlemek için tıklayınız: https:// www.youtube.com/ watch? v=2yRUmau31hk

Okuyucularımız, Yeni Asya TV’nin YouTube kanalını takip ederek yeni programlardan haberdar olabilir; yayınları beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunabilirler.

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Dijital mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz

Yeni Asya Dijital uygulamasının ardından geliştirilen Yeni Asya Haber Portalı mobil uygulaması da App Store ve Google Play mağazalarındaki yerini aldı.

Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

https://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/yeni-asya-dijital-uygulamasi-yayinda_621374

Külliyat mobil uygulamamız yayında

https://www.yeniasya.com.tr/yeni-asya-dan-size/kulliyat-mobil-uygulamamiz-yayinda_563492

Yeni Asya Haber Portalı'nı saniyeler içerisinde cihazınıza yükleyebilirsiniz.

PlayStore: https://play.google. com/store/apps/details?id=com.yeniasya.sondakika

AppStore: https://apps.apple. com/tr/app/yeni-asya-haber-portal%C4%B1/id6771389965?l=tr

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı: 0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize bereketi ve feyizli bir hafta diliyoruz.