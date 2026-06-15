Mağaza Satış Temsilcileri toplantısı Barla’da gerçekleştirildi

Yeni Asya Medya Grubu tarafından geleneksel olarak her yıl Haziran ayında düzenlenen Mağaza Satış Temsilcileri İhtisas Toplantısı, bu yıl onuncu kez Barla’da gerçekleştirildi.

13–14 Haziran tarihlerinde yapılan toplantıda, Pazarlama ve Satış Birimi tarafından son bir yıl içerisinde yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan faaliyetler, satış ve pazarlama stratejileri ile yeni projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Toplantının önemli gündem başlıklarından birini de mağaza satış temsilcilerimizin sahada edindikleri tecrübeler oluşturdu. Temsilcilerimizin gözlem, teklif ve değerlendirmelerinden istifade edilerek önümüzdeki bir yıllık döneme ilişkin hedefler, çalışma planları ve geliştirme alanları müzakere edildi.

Barla’da gerçekleştirilen ihtisas toplantısının; mağazalar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine, satış faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesine ve yeni projelerin şekillendirilmesine önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

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Yüzüncü Yılında “Nur’un İlk Kapısı” Barla’da Müzakere Edildi

Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen “Yüzüncü Yılında Nur’un İlk Kapısı” programında, Risale-i Nur telif tarihinin ilk eserlerinden biri olan Nur’un İlk Kapısı çeşitli yönleriyle ele alındı.

13 Haziran Cumartesi günü Nur’un İlk Kapısı eserinin şerhine yönelik masa çalışmaları gerçekleştirildi. Akademisyenler, araştırmacılar ve katılımcılar tarafından yürütülen müzakerelerde, eserin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak değerlendirmeler paylaşıldı.

14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel yaptı. Toplantı boyunca yapılan müzakereler, Risale-i Nur’un telifinin yüzüncü yılına yaklaşırken bu önemli eserin yeniden ele alınmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Program kapsamında panel şeklinde gerçekleştirilen şerh ve tahlil toplantısına Prof. Dr. Ömer Önbaş, Prof. Dr. İlyas Üzüm, Dr. Ömer Ergün ve Sefa Kılıç konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar eser hakkında değerlendirmelerde bulunurken, eserin tarihî arka planı, günümüze bakan yönleri ve Risale-i Nur hizmetindeki yeri üzerinde duruldu.

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Dergilerimizin Haziran Sayıları Okuyucularıyla Buluştu

Bizim Aile Dergisi

Bizim Aile Dergisi’nin Haziran sayısı “Kadın ve Mahremiyet” dosya konusu ile yayımlandı. Sayının ana yazısında mahremiyetin, kadını toplumdan uzaklaştıran bir sınır değil; onun şahsiyetini, haysiyetini ve özgürlüğünü koruyan önemli bir değer olduğu vurgulanıyor.

Abone olmak için: Bizim Aile Dergisi

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Genç Yorum Dergisi

Genç Yorum Dergisi, Haziran sayısında “İlim Şehrinin Kapısı Hz. Ali” başlığıyla, Hazret-i Ali’nin ilim, hikmet ve medeniyet anlayışına dair farklı yönleri ele alıyor.

Abone olmak için: Genç Yorum Dergisi

https://yeniasyadijital.com/urun?type=magazine&id=13.

Can Kardeş Dergisi

Can Kardeş Dergisi’nin Haziran sayısı birbirinden eğitici ve eğlenceli içerikleriyle çocuklarla buluştu.

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