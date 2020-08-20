6 il için yağış uyarısı

Doğu Anadolu'da 6 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın saat 17.00'dan itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışlar 24 Ağustos'a kadar devam edecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 6 ile 10 derece arasında düşecek.

Ani sel ve su baskını, yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.