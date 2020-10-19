"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ağrı dağlarında tefekkür şöleni

19 Ekim 2020, Pazartesi 12:24
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Güneykaya Dağları başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla gözlemlenen dikkatli nazarları tefekküre davet eden tabii güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.

Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri keyiflendiriyor.

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, ayrı renk katıyor.

Ağrı-Erzurum kara yolunun bulunduğu bölgedeki dağlarda da görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

"Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı"

Tabii güzellikler arasındaki dağlarda pikniğe gelen vatandaşlardan Nusret Kahraman, yaptığı açıklamada, ilçenin sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Rengarenk dağlarda gezerken keyif aldıklarını dile getiren Kahraman, "Biz zaman zaman buralara pikniğe geliyoruz. Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

Yörede sonbahar ile yaşanan tabii güzellikler, drone ile havadan görüntülendi.

AA

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yahya Evrin

    19.10.2020 13:32:48

    Görev yaptığım dönemlerde o yollardan çok gittim geldim. Her halinden belli olan çıplak doğanın sulak yerlerinde ;söğüt,kavak bazen de karaağaç göyordum. Onlara, -Diğerleri nerede?" Diye sordum. -"Ancak bizler dayanabiliyouz bu kadar soğuğa." Dediler. -"Böyle de güzelsiniz. İlkbaharda yine gelecek misiniz?" - -

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Uzaktan eğitimde teknoloji bağımlılığına dikkat

Dev bütçesiyle dikkat çeken Devler Ligi başlıyor

Vaka sayısının 1,5 milyona yaklaştığı Rusya'da son durum?

Ermenistan, sivilleri vurmaya devam ediyor

Ağrı dağlarında tefekkür şöleni

Sağlık Bakanlığı'ndan ''dolandırıcılık'' uyarısı

Başakşehir, Devler Ligi'nde Leipzig'e misafir oluyor

13 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Hutbeler yüreklerle buluşsun

En güzel Sonbahar Rize’de yaşanır

Köylülerden ‘JES’ dâvâları için çağrı

Demokrasi askıda olursa ekmek de askıya çıkar

Dünya genelinde son 24 saat

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'dan ilk açıklamalar

Fenerbahçe, İzmir'den 3 puanla döndü

'Ersin Tatar'a başarılar diliyoruz'

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar oldu

Koca: Yeni tespit edilen 1815 hastamız var

ABD'deki ölü sayısı 224 bin 295'e yükseldi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan 'soğuk hava' uyarısı

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Örnek bir devlet adamı: Bilge Kral
Mehmet KARA

Erken seçim olur mu?
Hüseyin GÜLTEKİN

Hadimler böyle yaparsa
Risale-i Nur'dan

Geniş daireler, meraklıları kendiyle meşgul eder
Genel

Hutbeler yüreklerle buluşsun
Süleyman KÖSMENE

Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır
Abdülbakî ÇİMİÇ

“Bediüzzaman’da cinnet değil, dehâ vardır”
Yeni Asya'dan Size

İlgi ve desteğiniz için teşekkürler
Hasan ŞEN

Ahmed Feyzi Kul Ağabey ile hatıralarım

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.