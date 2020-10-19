Ağrı dağlarında tefekkür şöleni

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Güneykaya Dağları başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla gözlemlenen dikkatli nazarları tefekküre davet eden tabii güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri keyiflendiriyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, ayrı renk katıyor. Ağrı-Erzurum kara yolunun bulunduğu bölgedeki dağlarda da görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor. "Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı" Tabii güzellikler arasındaki dağlarda pikniğe gelen vatandaşlardan Nusret Kahraman, yaptığı açıklamada, ilçenin sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi. Rengarenk dağlarda gezerken keyif aldıklarını dile getiren Kahraman, "Biz zaman zaman buralara pikniğe geliyoruz. Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi. Yörede sonbahar ile yaşanan tabii güzellikler, drone ile havadan görüntülendi. AA

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