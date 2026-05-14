Havza, sular altında kaldı

Samsun’un Havza ilçesinde dün gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sele dönüştü. Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu ilçe merkezi su altında kaldı.

Can kaybının yaşanmadığı felâkette, çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Sel sularının etkisiyle sokaklardaki bazı araçlar sürüklenirken, zemin katlardaki evleri ve dükkanları su bastı. Sele kapılan otomobilin üzerinde ölümle burun buruna gelen vatandaş, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Öte yandan ilçe merkezindeki 4 mahalleyi etkileyen sel ve taşkınlarda sürüklenen araçlar ve sel suları nedeniyle 12 kişi yaralandı.

Eğitime 1 gün ara verildi

Yaşanan bu doğal afet nedeniyle Samsun Valiliği, tedbir amaçlı olarak ilçedeki tüm okullarda 13 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiğini kamuoyuna açıkladı.

Çankırı’da rögarlar taştı

Çankırı’da kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri vidanjörlerle tıkanan rögarları açarak tahliye çalışması yaptı. Şehirde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerleri ve saçak altlarına sığındı.

Bolu’da alt geçitler su ile doldu

Bolu’da sağanak ve dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı iş yerlerini su basarken, D-100 kara yolundaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Sürücüler alt geçitlerde ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Tarım arazileri zarar gördü

Ankara Bala ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza bürünürken, tarım arazilerinde de zarar oluştu. Çorum‘un Alaca ilçesinde yağışın ardından buğday, nohut ve ayçiçeği ekili tarım arazileri zarar gördü. Yağış nedeniyle ayrıca 11 kovan arı telef oldu.