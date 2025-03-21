"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bayram süresince kışlık lastiklerle devam edin, rezervasyonlu şarj istasyonlarını tercih edin

21 Mart 2025, Cuma 22:31
Uzmanlar, yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları, yoğun trafikte sorun yaşamaması için araçlarına gerekli bakımları yaptırması konusunda uyardı.

Milyonlarca vatandaş bayram tatilinde memleketlerine ya da tatile gitmek için yola çıkacak.

Bu kapsamda yaşanacak trafik yoğunluğu nedeniyle araçların teknik açıdan sorunsuz olması önem taşıyor. Bakımsız araçlar, hem arızalanma hem de kaza yapma riski taşıyor.

Özellikle fren sistemi, lastikler, motor yağı ve sıvı seviyeleri gibi kritik noktalarda yapılacak kontroller, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırıyor.

"Bayram süresince kışlık lastiklerle devam edilmeli"

Arkas Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Aykut Tuncer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, seyahat sırasında problem yaşanmaması için araçların bakımlı olmasının önemine işaret ederek, "Son dönemde araç yangınları dikkati çekiyor. Bu yangınların en önemli sebebi, orijinal veya doğru kullanılmamış yedek parçalar. Bu nedenle yedek parça alırken dikkatli olmamız ve gerekli kontrolleri yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bayram trafiğinin her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun olacağını, bu nedenle de sürücülerin ekstra dikkat etmesi gerektiğini bildiren Tuncer, bayramın bu yıl mevsim geçişine denk geleceğine dikkati çekti.

Tuncer, otomobil sahiplerinin bayram trafiğine çıkmadan önce gerekli bakımları yaptırması gerektiğini aktararak, "Sürücülerin bayram süresince kışlık lastikleriyle devam etmesini öneririm, lastik değişim zamanına daha var. Lastik değişimlerinin de doğru yetkili servislerde yapılmasını öneriyoruz. Yeni otomobillerde lastik uyarı sensörleri var. Ancak sensör arızası durumunda elektronik ortamda yapılmayan bakımlar yanlış onarıma neden olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

"Rezervasyonlu şarj istasyonları tercih edilmeli"

Elektrikli otomobillerin diğer araçlara göre daha az sorun oluşturduğunu ancak bu tür araçlarda arıza yaşanması durumunda kesinlikle yetkili servise başvurulması gerektiğini belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlardaki yangınların çoğu yanlış şarj işleminden kaynaklı çıkıyor. Bu otomobillerde doğru onarım, diğerlerine göre daha önemli. Yetkili servislerimizde elektrikli otomobil konusunda gerekli sertifika ve eğitimleri alan teknisyenlerimiz var, araçların onarım faaliyetlerini bu kişiler yapıyor. Bu da araca doğru bakım ve onarımın yapılmasına olanak sağlıyor. Bunların dışında elektrikli arabalarda çok fazla sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Tatil dönemlerinde şarj istasyonlarında yoğunluk oluşabiliyor, bu nedenle rezervasyonlu şarj istasyonlarının tercih edilmesi vatandaşlarımıza zaman kazandırır."

AA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyormuş!

    Trump: F-47'ye geçeceğiz

    Bayram süresince kışlık lastiklerle devam edin, rezervasyonlu şarj istasyonlarını tercih edin

    Kur'ân az sözle geniş hakikatleri anlatır

    Granada'da Ramazan coşkusu: Her Cuma, her yaştan, farklı gruplardan çok sayıda kişi İslam'a geçiyor

    Casus uydusu "NROL-57"yi uzaya gönderildi

    Kanada: Bazı Kanadalıların Çin'de idam edildiği bilgisine sahibiz

    BM: Rus ve Ukraynalı askerler karşılıklı savaş suçu işledi

    Ankara'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamaları yasaklandı

    İsmail Saymaz'a ev hapsi cezası verildi

    'Kısa süre içerisinde Ukrayna ile NTE anlaşmasını imzalayacağız'

    ABD, İsrail'den "tam hesap verebilirlik" talep etti

    Gazze'deki Filistinlileri tamamen imha etmekle tehdit etti!

    Yaş ve kuru ne varsa Kur'ân'da yazılıdır

    'AB yolundaki bir ülkede kabul edilemez'

    Yavaş: Çözüm parlamenter sistem

    Bu dosyalarla Yaradan’ın huzuruna varılmaz

    Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki

    Macaristan'ı 3-1 mağlup ettik

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokrasiye sabotaja ortak demokratik direnç
    Osman ZENGİN

    Talebelere iftar veren kuruluşlara teşekkürler
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu çağrı günümüz için de geçerli!
    Ahmet BATTAL

    Devletin bayram listesi değişti
    İbrahim Aktaşcı

    Kep çıkar, bere çıkar!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Ramazan’ları
    Risale-i Nur'dan

    “Bu dikenli yükümü izzetimle çekerim”
    Mehmet ÇETİN

    Kaderin hissesi var!
    H. Muharrem OKUR

    Dijital dünyada nur tohumları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.