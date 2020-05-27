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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Cemaatle ibadet hasreti sona eriyor

27 Mayıs 2020, Çarşamba 22:27
Bursa'daki camilerde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak olmasından dolayı hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Bir dönem başkentliğini yaptığı Osmanlı'dan izler taşıyan Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden verilen aranın ardından ilk cuma namazı; İl Müftülüğünce belirlenen bazı tarihi ve büyük camiler, Mihraplı, Merinos, Orhangazi ve Namazgah parkları ile Atıcılar Futbol Sahası gibi açık alanlarda kılınacak.

Büyükşehir Belediye ekipleri, bu ibadethanelerin içi, avlusu ve vatandaşların bulunacağı diğer alanları dezenfekte ediyor. Açık alanlardaki çalışmalar için özel amfibi türü ilaçlama araçları kullanılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 16 Mart'ta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine camilerde cemaatle namaza ara verildiğini hatırlattı.

Aktaş, "Yaklaşık 70 günlük süreçte ciddi bir özlem oluştu. 29 Mayıs'ta inşallah cuma namazını yeni belirlenen şartlarla camilerde kılma imkanına sahip olacağız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda ciddi hazırlıklar yaptık." dedi.

Alinur Aktaş, tedbirler başladığından bu yana selatin camiler başta olmak üzere toplu alanlar, metro ve otobüslerde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Bugüne kadar 318 camide bu çalışmaları yaptıklarını anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Şimdi 29 Mayıs'ta toplu kılınacak cuma namazıyla ilgili çalışmalarımız başladı. İl Müftülüğümüzün belirlediği camilerimizin bahçeleri ve çevreleri dezenfekte ediliyor. Bu alanlardaki sosyal mesafe işaretlemeleri ve tek kullanımlık seccade, maske ve el dezenfektanları hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Özlemle beraber hemşehrilerimizin dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah Bursalı hemşehrilerimiz buralara geldiklerinde seccadelerini hazır bulacaklar, el dezenfektanları ve maskeleri dağıtılacak. İşaretlenmiş sosyal mesafeyle hep birlikte cuma namazımızı kılacağız inşallah."

Maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen...

Başkan Aktaş, salgınla mücadelede ülke olarak önemli bir sınav verildiğine dikkati çekti.

Salgının bitmediğini dile getiren Aktaş, "Vaka ve ölüm sayıları gittikçe düşüyor. Zaten sağlıkla ilgili yatırımlar yapılmıştı, önemli bir eksiğimiz yok. Lakin gevşemeden, sıkı bir şekilde son güne kadar bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Sosyal alanlarda vatandaşlarımızın kurallara uymalarını, maske kullanmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini, kişisel hijyene uymalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Aktaş, cuma namazları öncesi vatandaşların vücut ısılarının ölçüleceğini, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacağını sözlerine ekledi.

AA

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