'Depremde 6 kişi vefat etti, 202 yaralı var'

AFAD İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre biri boğulma olmak üzere 6 kişinin vefat ettiğini, 257 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Deprem sonrasında, 4’ün üzerinde 13 olmak üzere toplam 33 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD, ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere 6 kişinin vefat ettiğini 257 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

TSK devrede

Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi.

Ülke genelinde AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan 3 askerî kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli, araç ve ekipmanları bölgeye sevk edildi.

3 mobil koordinasyon tırı yönlendirildi

Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirildi.

Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderildi. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi oldu. Kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor

8 milyon TL ödenek

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.

Vatandaşlara uyarı: Hasarlı bunalara girmeyin

AFAD vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."