"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Depremde 6 kişi vefat etti, 202 yaralı var'

30 Ekim 2020, Cuma 18:35
AFAD İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre biri boğulma olmak üzere 6 kişinin vefat ettiğini, 257 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Deprem sonrasında, 4’ün üzerinde 13 olmak üzere toplam 33 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD, ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere 6 kişinin vefat ettiğini 257 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

TSK devrede

Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. 

İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi.

Ülke genelinde AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan 3 askerî kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli, araç ve ekipmanları bölgeye sevk edildi. 

3 mobil koordinasyon tırı yönlendirildi

Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirildi.

Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderildi. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi oldu. Kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor

8 milyon TL ödenek

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.

Vatandaşlara uyarı: Hasarlı bunalara girmeyin

AFAD vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Etiketler: deprem
Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzmir'de son durum?

    Allah beterinden korusun

    Çiftçiye bir darbe de destek ödemelerinden

    Kiliseye saldıranlar İslâm’ı temsil etmiyor

    Türkiye genelinde İzmir seferberliği

    AFAD: Vefat sayısı 17'ye, yaralı sayısı da 419'a yükseldi

    'Çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz'

    'Şu an için 17 enkazımız var'

    İstifa kararından vazgeçti

    Avrupa'dan Türkiye'ye destek mesajları

    Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremine ilişkin değerlendirmeler

    Koca: Ağır hasta sayımız 2000'e yaklaştı

    AFAD'dan depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon uyarısı

    Deprem nedeniyle Sisam Adası'nda iki öğrenci öldü

    Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

    NATO'dan 'Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız' mesajı

    Seferihisar'da deprem sonrası deniz suları taştı

    Fransa'dan deprem sonrası 'yardıma hazırız' çağrısı

    İzmir'de camiler depremzedeler için açık olacak

    Erdoğan: Vatandaşlarımızın yanındayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali’den yönetim prensipleri
    Genel

    Allah beterinden korusun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Cumhur İttifakı’nın bileşenleri
    Genel

    Kiliseye saldıranlar İslâm’ı temsil etmiyor
    Genel

    İzmir'de son durum?
    Oğuz Yiğiter

    Askıda ekmek
    Risale-i Nur'dan

    Bu memleket dünyaya karşı Risale-i Nur’la iftihar edecek
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Eta Beyaz Bediüzzaman’ı anlatıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.