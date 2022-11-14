Doğu Anadolu buz tuttu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma oluştu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı gibi illerde buzlanma meydana geldi. Gece sıcaklığın sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum’da araçların camları buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu. Termometrelerin gece sıfırın altında 7,7 dereceyi gösterdiği Kars’ta da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Araç camlarının buz tuttuğu kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı. İl merkezi ile Digor ilçesi arasında bulunan 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü’nün yüzeyi de buzla kaplandığı görüldü. Ardahan’da da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü. Ağrı’da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu. AA

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