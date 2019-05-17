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17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Geri dönüşüm yok ithalat çok

17 Mayıs 2019, Cuma 01:47
Kendi geri dönüşüm alt yapısını kuramayan Türkiye, plastik sektöründeki ihtiyaç için Avrupa ülkelerinden atık ithal ediyor.

Türkiye, 15 Mayıs Dünya İklim Günü’ne plastik atık ithalatı tartışmalarıyla girdi. Plastik üretimi için yeterli hammadde bulamayan Türkiye, ihtiyacı atık ithalatıyla karşılıyor. Greenpeace’in son raporuna göre Türkiye’nin plastik atık ithalatı iki yılda beşe katlandı. Haber ajansları ise Türkiye’ye, 2018’in ilk çeyreğinde İngiltere’den 27 bin 34 ton, 2018’de de Almanya’dan 50 bin ton plastik atık geldiğini duyurdu. Artan ithalatın çevreye zarar verdiği ve sağlık açısından tehlikelere yol açtığına dair endişeler artıyor. Plastik sanayicileri de ithalatı yasak türlerin binde bir oranda bile olsa Türkiye’ye girdiğini tesbit ettiklerini belirtiyor.

7 milyar ton atık tabiata

Dünya İklim Günü her yıl 15 Mayıs’ta iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek için kutlanıyor. UNDP Türkiye Kimyasallar ve Atık Sektör Yöneticisi Mahmut Osmanbaşoğlu, “1950’lerden günümüze üretilen 8 milyar ton plastiğin sadece 1 milyar tonu geri dönüştürülmüş, kalan 7 milyar ton ise atık olarak doğada bulunmaya devam etmektedir” bilgisini veriyor. Dünyanın en büyük altıncı plastik üreticisi Türkiye. Her yıl 10 milyon ton plastik mamul üretiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl piyasadaki 3.5 milyon ton ambalajın yüzde 54’ünün geri dönüştürüldüğünü açıklamıştı. DW’de yer alan habere göre, sivil toplum kuruluşlarına göre Türkiye sıfır atık ülkesi olmak için toplumun bütün paydaşlarını sürece dahil etmeli. 

Bu konuda bireysel bilinçlenme kadar yerel yönetimlerin alt yapı sistemlerinin yenilenmesine de ihtiyaç var. Kaynağında ayrıştırma, ithalata da çözüm olabilir. Türkiye’nin çevresel sorunlar yaşamadan bu süreci atlatabilmesi için politika yapıcıların bir an önce harekete geçmesi gerek.

Etiketler: geri dönüşüm, ithalat
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