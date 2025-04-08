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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gişelerdeki kazalara ilişkin uzmanlardan açıklama

08 Nisan 2025, Salı 20:08
Uzmanlar, Ramazan Bayramı tatili sürecinde Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki gişelerde yaşanan ölümlü kazaların takip mesafesinin korunmamasından ve aşırı hızdan kaynaklandığını bildirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkisinde 4 kişinin öldüğü kazanın cinayet niteliğinde olduğunu söyledi.

 

Ilıcalı, normalde araç ve tır arasındaki mesafenin çok yeterli olduğunu dile getirerek, "Görüş açık, hiçbir şey yok. Tam gaza basarak, hiç hızı azaltmadan gidip giriyor. Çünkü orada o kadar büyük bir mesafe var ki hiç hızın azalmadığını, tam artarak gittiğini görüyoruz. Tırın orada durduğu belli. Görüşü engelleyecek hiçbir şey yok." dedi.

Kazaların çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını aktaran Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Gişelerde hiçbir sıkıntı yok. Gişenin tasarımında da hiçbir sıkıntı yok. Daha önce o gişelerde otomatik geçiş yoktu. Gişelerde araçlar duruyordu. Durma, kaza açısından büyük tehlike oluşturur ama şu anki geçişlerde hiçbir şey yok. Bir de oradan 10 binlerce araç geçiyor. Mesela bu bayramda meydana gelen iki kazanın o gişedeki tasarımla hiç alakası yok. Tamamen orada yüzde 100 sürücü hatası olduğunu düşünüyorum. Araç içinde sıkıntılı bir durum olduğunu tahmin ediyorum."

Prof. Dr. Ilıcalı, gişelerin bulunduğu yollarda trafik levhalarının yeterli olduğunu söyledi.

Gişelerin kaldırılmasının kazaları engellemeyeceğine dikkati çeken Ilıcalı, "Kaza nedenlerinin başında takip mesafesinin korunmaması geliyor. Sonrasında hız kurallarına uymak çok çok önemli. Takip mesafesine uymuyorsanız, hızınız da normal değilse orada gişe olmasa da siz zaten kazaya karışmış oluyorsunuz. Gişenin olmadığı yerlerde de aynı şekilde kazalar oluyor. Şehir içi yollarda ölümlü yaralanmalı kazalar yaşanıyor. Burada gişe mi var? Tamamen kurallara uymamakla kaynaklı." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Ilıcalı, çocuklara küçük yaşta trafik kurallarının öğretilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Denetimlerin bayram dönemlerinde artırılarak devam ettirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Ilıcalı, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere caydırıcı cezaların verilmesinin bu tür kazaların önüne geçilmesinde etkili olacağını anlattı.

"Elektronik denetim sistemiyle araçların bütün hareketlerinin kaydedilmesi lazım"

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alpay Lök ise trafik kazalarında en az ölümle atlatılmasında emniyet kemeri takılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Otoyollarda araçların elektronik sistemlerle sıkı denetlenmesinin önemine değinen Lök, "Bir kere otoyollarda elektronik denetim sistemiyle çok ciddi hem şerit takip hem de araçlar arasındaki mesafe hem de hız denetiminin yapılması lazım. Öyle olmalı ki elektronik denetim sistemi araçların otoyolda yaptıkları her yanlışı saptayabilmeli. Elektronik denetim sistemiyle hem otoyollarda hem de kent içinde araçların bütün hareketlerinin kaydedilmesi lazım." diye konuştu.

Alpay Lök, otoyollardaki kazaların konsantrasyonun azaldığı anlarda yaşandığını, sürücülerin cep telefonuyla oynamasının dikkat dağınıklığına neden olduğunu dile getirdi.

Pendik'teki gişelerde toplam 4 kişinin öldüğü kazada sürücünün dikkat dağınıklığının olduğunu düşündüğünü ifade eden Lök, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde bildiğim kadarıyla elektronik geçiş sistem var. Eğer yapılabiliyorsa otoyollara da bu sistemi yapmaları lazım. Anladığım kadarıyla otoyollarda bu biraz sorunlu. Dünyanın her yerinde böyle gişeler var. 'Bu gişeler yüzünden bu kazalar oluyor' demek bence biraz yanlış olur." değerlendirmesini yaptı.

Lök, gişelerin girişinde hız sınırını 30 kilometre olduğunu gösteren levhaların olduğunu ancak buna çoğu sürücünün uymadığını, hız denetimlerinin çok detaylı yapılması gerektiğini anlattı.

"Karayolları Genel Müdürlüğü yolun orta şeridine de titreşimli bölümler yapabilir"

Güvenli sürüş uzmanı Serkan Çabuş da kazaların genellikle varış noktasına yakın yerlerde yaşandığını belirtti.

Sürücülerin gidecekleri yere yaklaştıkça mola vermemekte ısrarcı olmalarının kazaları tetiklediğine işaret eden Çabuş, şunları kaydetti:

"Gişelerde araçlar çok dar yerlerden geçiyorlar. Buralarda trafik yığılması olduğu için takip mesafesine dikkat etmeyen sürücüler de uyku halinde. Yani orada gişe olmasaydı belki sürücü çarpmayacaktı. Veya belki ufak bir dokunup uyanacaktı. Trafik yığılmaları gerçekleştiği için uyuyan sürücüler de çok yüksek hızlarda zincirleme veya bir tıra çarpma gibi kazalar olabiliyor. Şehirler arası yollarda şeridin en sağında tırtıklı yollar yapılıyor. Şeridinden çıkan sürücü tırtıklı yola girdiğinde uyanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü gişeye yaklaşırken, özellikle gişeye 1-2 kilometre kala Karayolları yolun orta şeridine de titreşimli bölümler yapabilir."

AA

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