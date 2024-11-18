İstanbul Boğazı’ndan saatte 5 gemi geçti

Yılın 9 ayında toplam 31 bin 161 geminin mesafe katettiği “dünyanın incisi” İstanbul Boğazı’ndan, saatte ortalama 5 geminin geçtiği hesaplandı.

Boğaz’da 11 bin 665 genel kargo gemisinin seyrettiği bu dönemde en az geçiş 3 bin 180 ile ocakta, en çok geçiş ise 3 bin 716 gemiyle martta oldu. Ocak-eylül döneminde geçen 31 bin 161 gemiden 19 bin 263’ü, kılavuz kaptan hizmeti aldı. Dokuz aylık dönemde kimyasal yük taşıyan 2 bin 172 tanker, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Ocak ile eylülde 529 barç, 6 bin 708 dökme yük gemisi, 36 çimento gemisi, 2 bin 632 konteyner gemisi, 42 feribot, 11 bin 665 genel kargo gemisi, 328 canlı hayvan taşıyan gemi, 13 savaş gemisi, 570 yolcu gemisi, 7 frigorifik gemi, 422 Ro-Ro, 4 bin 769 türü belirtilmemiş tanker, 361 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 224 römorkör, 46 araç taşıyan gemi ve 637 diğer türlerdeki gemi Boğaz’dan seyretti.