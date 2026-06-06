Ambalajı getir, 1 TL kazan

1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden tüketicilere her ambalaj için 1 TL teşvik ödemesi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA logolu ambalajlar için teşvik bedelinin 1 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Buna göre tüketiciler, sisteme kayıtlı iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri’ne (DİM) teslim ettikleri her ambalaj için ödeme alabilecek. Uygulama kapsamında kullanıcılar, DOA mobil uygulaması üzerinden dijital cüzdan oluşturabilecek. İade edilen ambalajlar karşılığında biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek, ATM’den çekilebilecek ya da alışverişlerde kullanılabilecek. Haber Merkezi

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