Karadeniz’de renkli program

Doğu Karadeniz Güz Dönemi Okuma Programı her yıl olduğu gibi bu yılda bölgedeki illerin katılımıyla Trabzon’da gerçekleştirildi.

Güz eğitim döneminin ilk programına üniversiteli kardeşlerimize birlikte Nejat Eren, Selahaddin Özyürek, Şemsettin Çakır, İntizam Seyda Durgun, Halim Durğut da iştirak etti. Programın yapıldığı muhit etkisini ve kendine özgü değerleri programa da yansıdı. Programın yapıldığı yer Trabzon olunca yeşil ve mavi ahengi, açılıp kapanan hava şartlarıyla değişen manzaralar tefekkürü ziyadeleştirdi. Cafer ve Ömer Ağabeylerin hafta sonu dâvetleri tebdil-i mekân nevinden programa renk kattı. 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen program çerçevesinde Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey mezarı ziyaret edilerek duâlarla yâd edildi. Akşam Trabzon’daki sohbette, Nejat Eren “Medresetüzzehra ve İttihad-ı İslâm” konusunda ders yaparken Cumartesi akşamı Rize’deki sohbet de muhabbetin pekişmesine vesile oldu. Program boyunca Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin manevîşahsiyeti ve hizmet metotlarını, iman hakikatlerini ve içtimaî meseleleri yıllardır süre gelen hizmet çizgisini ve daha birçok mühim konu işlendi. Programın son gününde ise artıları ve eksileriyle programımızı değerlendirdik. Artı yönleri çok ağır basan programın muhabbete vesile olduğunu bir kez daha anladık. Risale-i Nur’un genç ihtiyar demeden ister ümmi olsun, ister üniversiteli toplumun farklı kesimlerini bir hakikatler dizisinin etrafında birleştirdiğine bir kez daha şahitlik ettik. SEFA KILIÇ - TRABZON

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