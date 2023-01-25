Karadeniz Ereğli'deki barajda da su seviyesi düştü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, su seviyesinin düştüğü barajdaki terk edilmiş yapılardan bazıları gün yüzüne çıktı.
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8 yılın en kurak kışı
Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışların olmayışı nedeniyle Ova köyünde yer alan Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesi düştü.
Ova Köyü Kızlar çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajda, yaklaşık 10 metrelik çekilmenin ardından su altında kalan bazı evler göründü.
Ayrıca çekilmenin yaşandığı kıyı kesimlerinde çöpler birikti.
Devlet Su İşlerince 1991-1994 yıllarında yapılan ve içme suyu temin edilen baraj üzerine kurulu Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali ile yılda 6 bin 250 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.
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AA