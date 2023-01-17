Prof. Dr. Doğanay Tolunay mevsimlerin kaymaya başladığını ve bu durumdan tarım başta olmak üzere bütün sektörlerin zarar göreceğini kaydetti.

Kış böyle geçerse...

Türkiye genelinde bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde ortalama sıcaklıklar aralık ayından beri mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. İstanbul’da da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle bazı ağaçlar aralık ayının sonunda ‘yalancı bahar’a aldanarak çiçek açmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bu durumun mevsimlerin kaydığının göstergesi olduğunu ve tarımın zarar göreceğinin habercisi olduğunu belirtti.

‘TARIMSAL ÜRETİMİN AZALMASI ANLAMINA GELİYOR’

Ağaçların erken çiçek açmasının hasadı olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Tolunay, “İstanbul’da aralık ve ocak aylarında sıcaklık ortalama 10 santigrat derecenin üzerine çıkmıştı. Yine benzer bir olayı görüyoruz, bitkilerin zamansız olarak çiçek açması iklim değişikliğinin bir göstergesi. Don zararları olarak adlandırdığımız zararlara neden oluyor. Bitkiler hala kış uykusuna yatmadıkları için organlarında su olduğu için sıcakların anî olarak düşmesi bitkilere öldürücü etkiler yapabilir. ‘Yalancı bahar’ düşen sıcaklıklarla birlikte tarımsal üretimin azalması anlamına geliyor, bu durum ekonomiye kadar yansır” diye konuştu.

Ciddi bir kuraklık var

Prof. Dr. Tolunay, mevsimlerde kaymaların başladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ciddi bir kuraklık var. Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunda yağışlar azaldı. Fırtınalar, orman yangınları gibi doğa olaylarıyla daha sık karşılaşacağız. Mevsimler kaymaya başladı. Bahar mevsimlerinin kısaldığını kış mevsiminden doğrudan yaz mevsimine geçildiğini görüyoruz. İlkbaharda olması gereken yağışlar olmadığı zaman bitkilerin gelişimi yavaşlıyor, tarım bitkileri boylanamıyor. Bu mevsim kaymaları başta tarım olmak üzere bütün sektörleri yakından etkiliyor.”

Haber Merkezi