8 yılın en kurak kışı

Uzmanlar son 8 yılın en kurak kışının yaşandığını vurgulayarak acil tebir alınması gerektiğini söylüyor. İstanbul’da baraj dolulukları yüzde 30 seviyesine düştü.

İstanbul'daki barajlar alarm veriyor!

Yağış olmazsa buğday kurtarılamaz

Mevsimler kaymaya başladı

İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

Kış böyle geçerse...

Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor

Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor

Kuraklık korkutuyor

İklim, insan sebebiyle değişiyor. Geçmişte yavaş ilerleyen süreçler artık fıtri akışından katbekat hızlı şekilde değişiyor. Bunun sonucunda dünya hızla ısınıyor. Yerli yabancı pek çok uzman, Akdeniz’de çölleşmenin hızlanması ve Türkiye’nin kuraklıktan en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alması riskine dikkati çekiyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir’e göre iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için ivedilikle önlem alınması şart. Kısa yağışların bir faydasının olmadığını ifade eden Özdemir, İstanbul’da baraj doluluklarının yüzde 30 civarında seyrettiğini belirterek düşüklüğe vurgu yaptı. Eylülden bu yana süren 5 aylık su açığının kapatılmasının pek mümkün görünmediğini ileri süren Özdemir, Melen ve Yeşilçay üzerinden hamlede bulunulsa da yağmur ve daha da önemlisi kar yağışının kritik olduğunu dile getirdi. Özdemir, kuraklığın had safhada olduğunu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hariç pek çok yerin kuraklığın pençesinde bulunduğunu ileri sürdü.

“Marmara’da suda % 60 azalma var”

Son 8 yılın en kurak kışının yaşandığını vurgulayan Özdemir, Marmara göz önünde bulundurulduğunda suda yüzde 60’lık azalma görüldüğünü dile getirdi. “Baraj kapasitesi 860 milyon metreküp ama 300 milyon metreküp civarı su var, o da 90 gün civarında yeterli olur. Günde en az 3 milyon metreküp civarında da harcama var” diyen Özdemir, denizlerin de giderek kirlendiğini, yeraltı sularının azaldığını, 5 aylık meteorolojik kuraklığın hidrolojik kuraklığa dönüştüğünü, bu durumun dere ve göllerin kuruması ya da suların çekilmesiyle sonuçlanabildiğini, yeraltı sularındaki kayıpların da artabildiğini aktardı.

Haber Merkezi

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İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de yaşanan kuraklık nedeniyle İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulundu. İSKİ'nin aktardığına göre, ellerin yıkanması esnasında musluğun açık bırakılması durumunda suyun yüzde 75'i boşa akıyor. Duş süresinin bir dakika kısaltılması ile yılda 18 ton su kurtarılabiliyor. Bulaşıkları makinede yıkamak her seferinde 110 litre civarında su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca evlerdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğinin de unutulmaması gerekiyor.