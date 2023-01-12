"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor

12 Ocak 2023, Perşembe 19:59
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden son yağışların özellikle kuru alanlarda üretim yapan üreticileri sevindirdiğini belirterek, “Bu bölgelerde kuraklık riski şimdilik azaldı. Yağış almayan İç Anadolu Bölgesi’nde ise kuraklık riski devam ediyor” dedi.

2022-2023 yılı tarımsal üretim ve pazarlama döneminin ekim ayı itibarıyla başladığını hatırlatan Bayraktar, bir önceki yıla göre de Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer tüm bölgelerde daha az yağış görüldüğünü söyledi.

Bayraktar, “Son dönemde Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden yağışlar özellikle kuru alanlarda üretim yapan üreticilerimizi sevindirdi ve bu bölgelerde kuraklık riski şimdilik azaldı. Yağış almayan İç Anadolu Bölgesi’nde ise kuraklık riski devam ediyor. Üreticilerimiz kış yağışlarının devamının gelmesini bekliyor” diye konuştu. 

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet korkulan değil, özlenendir

    Erdoğan’a İsrail daveti

    Tüketici karamsar

    Hedef en az 360 vekil

    Tahliyesi gerekenler bırakılmıyor

    86 milyon çok iyi biliyor

    Yusuf Kerim için Meclis'te çağrı

    Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor

    Emekli maaşları asgari ücret kadar olsun

    Avrupa yeniden kömüre yöneldi

    Çin'e 1 milyar fazla Kovid-19 vakası görülebilir uyarısı

    Lula, Bolsonaro'yu eleştridi: "Seçim yenilgisini kabullenmiyor"

    Bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı

    Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan "Kraken-XBB.1.5" varyantı uyarısı

    OHAL Komisyonu tüm başvuruları karara bağladı

    Kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da son durum?

    Avrupa Birliği: İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine karşıyız

    Beyaz Saray'dan "gizli belgeler'' hakkında açıklama

    ABD ve Japonya, Çin'e karşı teyakkuzda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    YAŞzedeler: Haklarımız iade edilmedi
    Mikail YAPRAK

    Musibet arkadaşlığından Cennet arkadaşlığına
    Genel

    Titanik’in kaptanı gibi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Âhirzaman fitnesinde açlığın rolü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çağımızda Sahabeye arkadaş olmak
    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi” zorda…
    Ahmet BATTAL

    Çinsan hakları uygurlaması
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Muhammed’e (asm) güneşin ve ayın teshir edilmesi
    Genel

    Yeni Asya’nın ilanı üç yılı aşkındır verilmiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.