Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor

12 Ocak 2023, Perşembe 19:59
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden son yağışların özellikle kuru alanlarda üretim yapan üreticileri sevindirdiğini belirterek, “Bu bölgelerde kuraklık riski şimdilik azaldı. Yağış almayan İç Anadolu Bölgesi’nde ise kuraklık riski devam ediyor” dedi.
2022-2023 yılı tarımsal üretim ve pazarlama döneminin ekim ayı itibarıyla başladığını hatırlatan Bayraktar, bir önceki yıla göre de Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer tüm bölgelerde daha az yağış görüldüğünü söyledi.
Bayraktar, “Son dönemde Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden yağışlar özellikle kuru alanlarda üretim yapan üreticilerimizi sevindirdi ve bu bölgelerde kuraklık riski şimdilik azaldı. Yağış almayan İç Anadolu Bölgesi’nde ise kuraklık riski devam ediyor. Üreticilerimiz kış yağışlarının devamının gelmesini bekliyor” diye konuştu.
Ankara - Ahmet Terzi
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