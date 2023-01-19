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19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

19 Ocak 2023, Perşembe 20:41
İSKİ kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulunarak 21 maddelik tasarruf önerilerini açıkladı. Elde yıkanan bulaşıklar ile tamir ettirilmeyen muslukların büyük su sarfiyatına sebep olduğu bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulundu. İSKİ’den yapılan açıklamada, kuraklığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de su kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesini zorunlu kıldığı belirtildi. Birçok insanın günlük su ihtiyaçlarını karşılarken farkında olmadan su israfında bulunduğu ifade edilen açıklamada, uzun tutulan banyo süreleri, elde yıkanan bulaşıklar ya da tamir ettirilmeyen bir musluğun, tahminlerin çok daha üzerinde su sarfiyatına sebep olduğu kaydedildi. 

Su israfını azaltacak tavsiyeler 

İSKİ’den hem su israfını azaltacak hem de İstanbulluların aile bütçesine katkı sağlayacak 21 maddelik tasarruf önerileri şu şekilde paylaşıldı: “Evdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın. Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin. Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın. Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın. Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun. 

Dijital Fatura uygulamasına geçin

Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde gerçekleştirin. Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın. Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımı ile yıkayın. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ’ye bildirin. İSKİ faturanızın kağıt yerinde sms ya da e-posta ile tarafınıza ulaştırılmasını sağlayan Dijital Fatura uygulamasına geçin. ‘https://www.iski.istanbul/dijital-fatura-talep’ web sitesinden kolayca başvuru yapın. 

AA

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