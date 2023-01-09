Kuraklık korkutuyor

KIŞ AYLARI DA YAğIŞSIZ GEÇERKEN, KURAKLIĞIN ZATEN KRİZDE OLAN TARIMDAKİ SIKINTIYI DAHA DA BÜYÜTMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR.

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YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE KURAKLIK - TAHILIN ÇİMLENMESİ GECİKTİ

Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de yaşanan şiddetli ve orta derecede kuraklığın ekilen tahılın çimlenmesini geciktirmesi korkuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2022 Eylül-Kasım dönemi kuraklık haritasına göre, Orta Anadolu’da Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir “şiddetli kurak”, Nevşehir ise “orta şiddette kurak” iller arasında yer alıyor. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Dr. Öğretim Üyesi Taşkın Erol, Meteorolojinin verilerine bakıldığında Kırıkkale ve Kırşehir’in olduğu bölgede yüzde 60’ın üzerinde kuraklık yaşandığına işaret etti.

Yüzde 15-20 civarında kayıp olacak

Kuraklığın üreticiler için çok büyük problem oluşturduğuna değinen Erol, şunları kaydetti:

“Özellikle ekim ayında yağışların azlığı, bitkilerin topraktan çıkmamasına sebep oldu. Sadece çıkışların olmaması değil, gübrelerin de etkinliğinin düşmesine yol açtı. Türkiye genelinde 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında Kırıkkale en fazla kuraklık yaşayan il. Yaklaşık 22 milimetre yağış düşmüş. Uzun yıllar ortalaması 45 milimetrenin üzerindeydi. Bölgemizde tahıl yetiştirilen arazilerin kışa çimlenmeden girmesi, tohumların toprakta canlılıklarını kaybetmelerine dolayısıyla da baharda daha seyrek bir çıkış yapmasına sebep olacak gibi görünüyor. Şu andan itibaren bütün koşullar iyi gitse dahi verimlerde yüzde 15-20 civarında kayıp geleceğini görüyoruz.”

Üretmek gerekiyor

Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Köksal Kaya, yaklaşık 3 ay önce tohumun toprağa düştüğünü ancak bitkilerin çimlenme sürecinin geciktiğini dile getirerek, “Şu anda kuraklık gözüküyor ama inşallah devam etmez. Üretmek lazım, üretmeyince bu herkese yansır. İnşallah 2023 yılı yağışlı geçer” görüşlerini paylaştı. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, il genelindeki kuraklık nedeniyle çiftçilerin endişe içinde olduğunu söyledi.

Kendisinin güz döneminde 750 dekar alana arpa ve buğday ektiğini ancak yeterli yağış olmadığı için ürünün güçsüz kaldığını vurgulayan Purcu, “Zamanında ve yeterli yağış olsaydı bitki kışa güçlü şekilde girecekti. Kışın karını, soğuğunu alarak bahara daha güçlü girecek, sapa kalkma daha güçlü olacaktı. Maalesef bu olmadı” değerlendirmesini yaptı.

Yağış olmazsa verim düşecek

Kış ayında olunmasına rağmen kar yağışını göremediklerini aktaran Purcu, şöyle devam etti: “Güzlük ekimleri ektik. Bahar ekimleri var bir de. Ayçiçeği, nohut, mercimek, aspir gibi. Toprağı işlememiz için yağış gerekiyor. Yağış olmazsa ürünlerin gelişimi ve verimi düşecek. Arazilerimin bir kısmını da nohut, ayçiçeği, mısır için bahar ekimini bekletiyorum. Bahar için de endişeliyiz. Yağış olmazsa maliyet artar. 2-3 defa sulayıp kurtaracağımız yerleri 7-8 defa sulamamız gerekecek.” Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, toprağın yeterli yağışı almaması halinde il genelindeki kuraklık riskinin daha da artabileceğine dikkati çekti. Arpa, çavdar, buğday gibi ürünlerin çimlenmesinde sıkıntı yaşandığına değinen Kaya, “İnşallah bundan sonraki süreçte yağış olur yoksa ürünlerde verim kaybı olur. Arz, talebi karşılamayacağından tüketiciye de olumsuz yansıma olur” dedi.

Barajlar hızla boşalıyor

Türkiye’de neredeyse yağışın hiç olmadığı bir kış mevsiminden geçmemizden kaynaklı barajlar hızla boşalıyor. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, önümüzdeki 3 aylık süreçte beklenen yağışın gelmemesi durumunda tarımsal faaliyetlerin ciddi şekilde zarar göreceğini söyledi. Türkiye’de son üç yıldır kuraklık yaşandığını belirten Güldal, bir yıl öncesine göre kat kat artan gıda fiyatlarına dikkat çekti. Hürriyet’in haberine göre, Güldal, bir yıl öncesine göre kat kat artan gıda fiyatlarına dikkat çekti.

Haber Merkezi