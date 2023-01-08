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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor

08 Ocak 2023, Pazar 03:27
Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Keban Baraj Gölü havzasında su seviyesinde düşüşe neden oldu.

Bölgede 2020'den itibaren daha fazla etkisini gösteren küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık sonucu Keban Baraj Gölü havzası ve barajı besleyen nehirlerde su çekilmesi devam ediyor.

Baraj Gölü havzasının Murat Nehri ile kesiştiği noktaya su seviyesinin yüksek olduğu yıllarda yerleştiren "Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır" yazılı tabela ile su arasında kuraklık sonucu yaklaşık 2 kilometrelik mesafe oluştu.

Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan arazilerde, bölgede yaşayan köylüler, tarımsal üretim yapıyor.

 

Bölgede 35 yıldır balıkçılık yapan 58 yaşındaki Murtaza Kaya, yaşanan kuraklık dolayısıyla 2 yıldır suyun sürekli azaldığını söyledi.

2000 yılından sonra su seviyesinde her yıl düşüş yaşadığını aktaran Kaya, "Murat Nehri küçüldü. Kuraklıktan dolayı su yok. Balıkçılar olarak çok mağdur olduk. Kuraklıktan dolayı barajımız dolmuyor. Zaten dünya genelinde büyük bir kuraklık var. İnşallah Allah bize rahmet gönderir ve sularımız bol olur. Eskiden barajımız doluydu." diye konuştu.

AA

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