Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hakan Çakıcı, kuraklığın gıda güvenliğini tehdit eden bir sorun olduğunun altını çizerek, “Biz bunu geçtiğimiz dönemlerde de yaşadık. Özellikle hububat, buğday rekoltelerinde düşüşlerle bunu gördük. Bunlar tabii ki fiyatlara da yansıdı. Bütün dünyada da buğday, ayçiçeği gibi ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini gördük” şeklinde konuştu.

Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor

Kuraklık korkutuyor TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar da, “Üretim düşüklüğü, gıda arzının gerilemesine neden olacak ve neticede ise yaşanan bu olumsuz durum tüketici fiyatlarına olumsuz yansıyacaktır. Beklenen kar yağışlarının yeterince gerçekleşmemesi durumunda, ilkbaharla birlikte ekimleri gerçekleştirilecek diğer ürünler için de sıkıntılı bir döneme girilecek” diye konuştu.

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