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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Küçükçekmece'deki 9 bina boşaltıldı: ''Nereye gidelim? Arabada sabahladık"

26 Nisan 2025, Cumartesi 14:12
Küçükçekmece'de deprem sonrasında riskli yapı ihbarında bulunulduğu için mühürlenen 9 bina, belediye ekiplerince boşaltıldı.

Ekiplerin mühürlediği 9 bina arasında, Fatih Mahallesi Aziz Sancar Caddesi'ndeki 96 daireden oluşan 3 blok da yer aldı.

Evlerinden tahliye edilen bina sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Binada yaşayanlardan Ömer Polat, depremin ardından evlerinden çıkarak sahile gittiklerini, ertesi gün döndüklerinde ise mühürlendiği için evlerine giremediklerini söyledi.

Polat, binalarının ihbar üzerine mühürlendiğini öğrendiğini belirterek, "Binayı boşaltsınlar tamam ama önce bize yer ayarlamaları lazımdı. Küçük çocuklarım var, yer bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

Bina sakinlerinden Zeynep Can da yapıdaki çatlakların 1999 depreminden kaldığını dile getirdi.

Can, evden çıkmalarına dair kendilerine belge verilmediğini vurgulayarak, "Eşimin engelli raporu var, kalp hastası. Nereye gidelim? Arabada sabahladık." dedi.

Bengisu Gözütok ise riskin farkında oldukları için mühürlenen binadaki evlerini iki yıl önce boşalttıklarını kaydederek, "Bizim sağlığımız için çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım bir an önce dönüşüme gireriz." diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 570 ihbardan 140'ının kontrolü, belediye ekiplerince yapıldı.

Geriye kalan ihbarların kontrolünün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince sağlanacağı, kontroller sonrasında binaların durumuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

AA

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