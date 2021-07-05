"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı

05 Temmuz 2021, Pazartesi 19:00
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul’a getirilmeye başlandı.

Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı. Mecidiye gişelerindeki denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şunları kaydetti, “Kovid-19 gölgesinde ikinci bayramımızı yaşıyoruz. Biz bütün önlemlerimizi İstanbul için aldık. Bugün İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişleri başladı. Burada yol kontrollerinde hayvanların sağlık raporu var mı, hayvanların kulak küpeleri uyumlu mu, pasaportları var mı, Trakya’ya geçişlerde şap hastalığı için kan analizleri lâzım, Trakya’ya geçiş sertifikası var mı, yok mu ona da bakıyoruz. Anadolu yakası için geçiş sertifikası istemiyoruz.” Karaca, “Vatandaşlarımızdan istirhamımız, sadece Valiliğimizce belirlenen satış yerlerinden kurbanlarını almaları, kesim yerlerinde kesim yapmalarını istiyoruz.” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    100 TL'nin 83'ü eridi

    Tunus açıklarındaki faciada 21 cesede daha ulaşıldı

    Miami'de enkaz altındaki 118 kişiden halen haber alınamadı

    Johnson: Bu salgın bitmekten çok uzak

    Bu adaletsizliğin kriteri ne?

    Enflasyon canavarına yem ettirmeyin

    Türkiye'de son 24 saat

    Hayat alanları taş ocağı kurbanı olmasın

    Yanlış kararlar aşılamayı geciktirdi

    Şehit Esma’nın annesi: İdamlara engel olun

    Mehmet Aydın'a 60 sayfalık soru sorulacak

    Gerçekçi enflasyon oranında zam istiyoruz

    Talana ve israfa değil, emekliye bütçe ayırın

    Özdabak’a takipsizlik

    “Hafızlık eğitimleri 81 ilde devam ediyor”

    İngiltere'de tartışmalı yasa tasarısı

    3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

    Taliban sözcüsü: Çekilme tamamlandığında Kabil'de yabancı asker kalmamalı

    Kur'an kurslarında eğitim başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gergerlioğlu kararı
    Cevher İLHAN

    Yeni “yargı paketi” de göz boyama
    Ahmet BATTAL

    Feyzioğlu, TBB, Adalet ve Hürriyet
    Genel

    100 TL'nin 83'ü eridi
    Osman ZENGİN

    Bu kiraza iyi bakın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanı ölmeden çürüten hatalar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dünyadaki Cennete girmek ister misiniz?”
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bediüzzaman ve talebeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.