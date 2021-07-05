Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul’a getirilmeye başlandı.

Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı. Mecidiye gişelerindeki denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şunları kaydetti, “Kovid-19 gölgesinde ikinci bayramımızı yaşıyoruz. Biz bütün önlemlerimizi İstanbul için aldık. Bugün İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişleri başladı. Burada yol kontrollerinde hayvanların sağlık raporu var mı, hayvanların kulak küpeleri uyumlu mu, pasaportları var mı, Trakya’ya geçişlerde şap hastalığı için kan analizleri lâzım, Trakya’ya geçiş sertifikası var mı, yok mu ona da bakıyoruz. Anadolu yakası için geçiş sertifikası istemiyoruz.” Karaca, “Vatandaşlarımızdan istirhamımız, sadece Valiliğimizce belirlenen satış yerlerinden kurbanlarını almaları, kesim yerlerinde kesim yapmalarını istiyoruz.” dedi.