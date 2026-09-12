Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına iniyor: Balkanlar'dan yağış geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen, pazar öğleden sonra etkisini gösterecek yağış sistemiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini açıkladı. Pazartesi günü ilk kez normallerin altına inecek olan termometreler, özellikle kuzey ve iç kesimlerde serin bir mola yaşatacak.

Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında hafta sonu ve önümüzdeki hafta hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde cumartesi günü yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini belirten Şen, İstanbul için pazar öğleden sonrasına dikkat çekti. Balkanlar üzerinden gelecek yağışın öğle saatlerinden sonra İstanbul’a ulaşacağını söyleyen Şen, “Piknik veya deniz planı yapanlar öğleden sonra eve dönüş yoluna çıksınlar” dedi. Şen ayrıca pazartesi günü ilk kez sıcaklıkların normallerin biraz altına düşeceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında Türkiye’nin hafta sonu ve önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini değerlendirdi. Hafta sonunun genel olarak güzel geçeceğini belirten Şen, Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyledi.

Şen, “Tüm Türkiye’de güzel bir hafta sonu. Yağış yok. Sıcaklıklar da ortalamaların neredeyse 3-4 derece üzerinde” ifadelerini kullandı.

“DENİZE GİRİLEBİLİR AMA ORMANDA ATEŞLİ PİKNİK YAPMAYIN”

Güzel havanın yürüyüş ve deniz için değerlendirilebileceğini söyleyen Şen, özellikle orman yangını riskine dikkat çekti.

Şile’de deniz suyu sıcaklığının hâlâ uygun olduğunu belirten Şen, piknik konusunda ise şu uyarıyı yaptı:

“Piknik yapacaksak ormanın dışında yapalım. Çünkü orman yangını riski Türkiye’de hâlâ devam ediyor. Ekim ayına kadar orman içerisinde mangallı, ateşli piknik yapmayalım.”

İSTANBUL’A PAZAR ÖĞLEDEN SONRA YAĞMUR GELİYOR

Şen’in İstanbul için verdiği en önemli uyarı ise pazar gününe ilişkin oldu.

Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın pazar sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne’den Türkiye’ye giriş yapacağını belirten Şen, yağışın öğleden sonra İstanbul’a ulaşmasını beklediğini söyledi.

Şen, hafta sonu dışarı çıkacak İstanbullulara şu çağrıyı yaptı:

“Piknik yapacaklar veya denize gidecekler, öğleden sonrasını eve dönüş yoluna ayırsınlar derim.”

Yağışın pazar ve pazartesi günü İstanbul’da etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA SICAKLIK 30 DERECEDEN 25’E İNECEK

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüş bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklığın 30 derece civarında seyrettiğini belirten Şen, pazartesi günü sıcaklığın 25-26 dereceye kadar gerileyebileceğini söyledi.

Şen, çarşamba gününe kadar sıcaklıkların 24 derece civarına inme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, düşüşün özellikle Türkiye’nin kuzey ve batı bölgelerinde hissedileceğini ifade etti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Şen, çarşamba günü yağışın bazı bölgelerde kuvvetlenebileceğini söyledi.

Tahminine göre yağışlar Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak.

Marmara’da ise özellikle bölgenin doğusunda ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağış bekleniyor.

Şen, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini ve bazı bölgelerde tekrar 30 derece bandına yaklaşacağını ifade etti.

“PAZARTESİ İLK KEZ MEVSİM NORMALİNİN ALTINA İNECEĞİZ”

Türkiye’nin bu yılın büyük bölümünü mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçirdiğini söyleyen Şen, pazartesi günü ilk kez sıcaklıkların normallerin biraz altına düşeceğini belirtti.

Ancak bu düşüşün uzun sürmeyeceğini vurgulayan Şen, “1-2 derecelik bir düşüş olacak. Üç gün sonra sıcaklıklar yeniden mevsim ortalamalarının üzerine çıkacak” dedi.

İzmir ve Antalya’da da sıcaklıkların birkaç derece gerileyeceğini belirten Şen, bu kentlerde sıcaklıkların yine 30 derecenin altına düşmesini beklemediğini söyledi.

ŞEN’DEN KIŞ İÇİN “SÜPER EL NİNO” DEĞERLENDİRMESİ

Canlı yayında kış mevsimine ilişkin tahminlerini de paylaşan Şen, bu yıl “Süper El Nino” etkisinin görüleceğini söyledi.

Şen’e göre Türkiye’de kış mevsimi genel olarak ılıman geçecek.

“Aşırı soğuk bir mevsim geçirmeyeceğiz” diyen Şen, bu durumun şubat sonu veya mart başına kadar etkili olabileceğini belirtti.

Şen, yağışların ise normalden fazla olabileceğini ancak bunun ağırlıklı olarak yağmur şeklinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

“KAR YAĞIŞININ AZ OLMASI ÖNEMLİ BİR PROBLEM”

Orhan Şen’in uzun vadeli tahmininde en dikkat çeken başlıklardan biri kar yağışı oldu.

Türkiye’nin dağlık bölgelerinde kar örtüsünün yaz aylarındaki su kaynakları açısından kritik olduğunu belirten Şen, kar yağışının düşük kalmasının önümüzdeki yıl su sıkıntısını artırabileceği uyarısında bulundu.

Şen şöyle konuştu:

“Kar yağışının az olması önemli bir problem. Türkiye’nin büyük bölümünde dağlardaki kar erimelerinden çıkan su barajlarımızı dolduruyordu. Önümüzdeki sene kar örtüsündeki eksiklikten dolayı su problemleri yaşayabiliriz.”

“İSTANBUL’A KAR YAĞABİLİR AMA KESİN DEĞİL”

Şen, İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun şu aşamada kesin olmadığını söyledi.

“Belki bir gün, iki günlük bir kar yağışı görür” diyen Şen, asıl önemli olanın Anadolu’daki yüksek rakımlı bölgelerde oluşacak kar örtüsü olduğunu vurguladı.

Şen’e göre 1500 metre ve üzerindeki dağlarda yeterli kar birikmemesi, önümüzdeki yaz barajlar ve tarımsal sulama açısından soruna sebep olabilir.

“İSTANBUL’DA BARAJLAR YÜZDE 40 CİVARINDA”

İstanbul’daki baraj doluluk oranlarının yüzde 40 civarında olduğunu söyleyen Şen, kentin Melen’den su almasının mevcut durumda avantaj sağladığını ancak bunun uzun vadeli riskleri ortadan kaldırmadığını belirtti.

Şen, özellikle ılıman ve kar yağışının düşük olduğu bir kış yaşanması halinde önümüzdeki yaz İstanbul dahil birçok bölgede su sorununun yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

Vatandaşlara suyu dikkatli kullanma çağrısı yapan Şen, hafta sonu için ise mesajını şöyle özetledi:

“Güzel bir hafta sonu ama hafta başında Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde yağış var, sıcaklıklar düşüyor. Vatandaşlarımız ona göre tedbir alsınlar.”